ಮೈಸೂರು: ಇಂದಿನಿಂದ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದ ಆನೆಗಳು, ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಸಾಗಿದ್ದು, ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ನಿಂತಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಗಜಪಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಆನೆಗಳಾದ ಧನಂಜಯ, ಕಂಜನ್, ಭೀಮ, ಏಕಲವ್ಯ, ಪ್ರಶಾಂತ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಕಾವೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂಭತ್ತು ಆನೆಗಳು ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದವರೆಗೆ ತೆರಳಿದವು.
ಆಗಸ್ಟ್ 10ರ ಸಂಜೆ ಅರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ ಗಜಪಡೆ, ಆ.11ರಂದು ತಾಲೀಮು ಆರಂಭಿಸಿ, ಅರಮನೆಯಿಂದ 2.50 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ಆರ್ ಎಂಸಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆದರೆ, ಇಂದಿನಿಂದ (ಆ.17) ಅರಮನೆಯಿಂದ 5ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವು.
ಅರಮನೆಯಿಂದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದರಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಲಿದೆ. ಅರಮನೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಆನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್: ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾಲೀಮಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಗಜಪಡೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸೆ. 22 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಆಚರಣೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ವರೆಗೆ 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಗಜಪಡೆಯ ಮಾಹಿತಿ: 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಒಟ್ಟು 14 ಆನೆಗಳು ಆನೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 2020ರಿಂದ ವಿಜಯ ದಶಮಿಯ ದಿನದಂದು ಜಂಬೂಸವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡದೇವಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಗ್ರಹವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮನ್ಯುವೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ಅಭಿಮನ್ಯು: ಮತ್ತಿಗೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರದ 59 ವರ್ಷದ ಅಭಿಮನ್ಯು 2.672 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3.51 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 4,920 ಕೆ.ಜಿ.ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆನೆಯೇ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಾವುತ ಜೆ.ಎಸ್. ವಸಂತ, ಕಾವಾಡಿ ಜೆ.ಕೆ. ರಾಜು ಈ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧನಂಜಯ: ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ ಧನಂಜಯ (45) ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2.80 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3.84 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 4050 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾವುತ ಜೆ.ಸಿ.ಭಾಸ್ಕರ, ಕಾವಾಡಿ ಜೆ.ಎಸ್. ರಾಜಣ್ಣ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಜನ್: ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ ಕಂಜನ್ (26) ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2.80 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3900 ಕೆ.ಜಿ.ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾವುತ ಜೆ.ಡಿ. ವಿಜಯ, ಕಾವಾಡಿ ಕಿರಣ್ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭೀಮ: ಮತ್ತಿಗೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರದ 25 ವರ್ಷದ ಭೀಮ, 2017ರಿಂದಲೂ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ, 2022ರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟದಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲಾನೆಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2.85 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3.05 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 5,300 ತೂಕ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾವುತ ಗುಂಡು, ಕಾವಾಡಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕಲವ್ಯ: ಮತ್ತಿಗೋಡು ಆನೆ ಶಿಬಿರದ 40 ವರ್ಷದ ಏಕಲವ್ಯ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 2.88 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 5,150 ಕೆ.ಜಿ.ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆನೆಯನ್ನು ಮಾವುತ ಎಸ್.ಇದಾಯತ್, ಕಾವಾಡಿ ಸೃಜನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ: ದುಬಾರಿ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ 53 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ, 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆನೆಯನ್ನು 1993ರಲ್ಲಿ ಕಾರೆಕೊಪ್ಪ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. 2.61 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3.46 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 4,650 ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾವುತ ಜೆ.ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಕಾವಾಡಿ ಚಂದ್ರ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹೇಂದ್ರ: ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದ 42 ವರ್ಷದ ಆನೆ ಮಹೇಂದ್ರ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಂಬಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2.75 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3.25 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 4,850 ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಾವುತ ರಾಜಣ್ಣ, ಕಾವಾಡಿ-ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಈ ಆನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವೇರಿ: ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರದ 45 ವರ್ಷದ ಕಾವೇರಿ 2.50 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 3.32 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇದ್ದು, 3,500 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾವುತ ಜೆ.ಡಿ.ದೋಬಿ, ಕಾವಾಡಿ ಜೆ.ಎ.ಸಂಜನ್ ಈ ಆನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ: ಬಳ್ಳೆ ಶಿಬಿರದ 54 ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಬಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ) 2.52 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮಾವುತ ಸಣ್ಣಪ್ಪ, ಕಾವಾಡಿ ಮಂಜು ಈ ಅನೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
