ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಮುಂದೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ: ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ

ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಮುಂದೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು. ಜನರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
Published : September 11, 2025 at 11:51 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಸದೀಯ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಭವ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 11ನೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (CPA) ಭಾರತ ವಲಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಗಿತಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಸದೀಯ ಕಲಾಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾಪಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಾಪಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಎಂದರೆ ಒಡಕು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೈತನ್ಯ. ಚರ್ಚೆಯು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸವು ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಚೆಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಜೀವಾಳ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಾಪಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಚಾರಗಳ ಭಿನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಜನರಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದೀಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನವರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಬಾಹ್ಯ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಳಗಿನವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗ, ಸಂವಾದವು ಏಕಮುಖವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರದೆ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಉಪಕರಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಧುನಿಕ ಸಂಸತ್ತುಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚರ್ಚೆಯ ಚೈತನ್ಯವು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಯಿತು. ಇದು ನಿಜವಾದ “ಜನರ ಸಂಸತ್” ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಡಾರ್ವಿನ್ ವಾದದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ-ಕೇವಲ ಬಲಿಷ್ಠರೇ ಉಳಿಯಲು ಅರ್ಹರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಮಾನತೆಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಗಣರಾಜ್ಯವು ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ದಿನಗಳಿಂದ, ಆಧುನಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸುಧಾರಣೆಗಳವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್, ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
