ETV Bharat / state

ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಗದ್ದಲಗಳು, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಅಗತ್ಯ‌: ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹಜ. ಸಂವಾದಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಮ, ಆದರೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

11 ನೇ ಸಿಪಿಎ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ
11 ನೇ ಸಿಪಿಎ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 11:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಗದ್ದಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ಖಾಸಗಿ ಹೊಟೇಲ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ 11 ನೇ ಸಿಪಿಎ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇರುವುದು ಸಹಜ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಆತ್ಮ, ಆದರೆ ಈ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದರು.

ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲ, ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವದಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ, ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಕರಣೀಯವಾಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ, ನಾವು ಕೊನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸತತ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಷತ್ ಕುರಿತ ಕಾಫಿ ಟೇಬಲ್ ವಿಶೇಷ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಉಪಸಭಾಪತಿ ಹರಿವಂಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್, ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಪಿಎ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ: ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ನಿರ್ಣಯಗಳೇನು?

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURUCPA11TH CONFERENCEಲೋಕಸಭಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾಸಿಪಿಎ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮ್ಮೇಳನLOKASABHA SPEAKER OM BIRLA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಜೇಡ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಲು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಬೆಸ್ಟ್​: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್​​​ಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು: 'ರಿಷಬ್​ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಮಾನ' ಎಂದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ದಿಲ್ಜಿತ್​ ದೋಸಾಂಜ್​

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ಅದರ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಬೇರೆ!!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.