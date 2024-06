ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ನೋಟಾ ವೋಟು: ದ.ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? - NOTA Votes In Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಣದಲ್ಲಿನ ಹುರಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತದಾರರು 'ನೋಟಾ' ಬಳಸಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿಯೂ ನೋಟಾ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ತಮ್ಮ ಮತ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದ 28 ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,17,456 ಮತದಾರರು ನೋಟಾ ವೋಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾನದ ಶೇ.3.43ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಟು ವೋಟು ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ನೋಟಾ ಆಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 12ನೇ ಸ್ಥಾನ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಬಾರಿ ನೋಟಾ ಆಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 8,99,616 (14.12%) ಮತದಾರರು ನೋಟಾ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನೋಟಾ ವೋಟು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವಿದ್ದು 6,36,848 (9.99%) ನೋಟಾ ಮತಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು 12 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2,17,456 (3.43%) ಮತಗಳು ನೋಟಾಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನೋಟಾ ದಾಖಲಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು: ಈ ಬಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ನೋಟಾ ವೋಟು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.1.69ರಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 13,499 (0.77%) ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 12,103(0.92%) ಮತಗಳು ನೋಟಾಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 11,235(0.92%) ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ 10,831(0.78%) ಮತದಾರರು ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನೂ ಬೆಂಬಲಿಸಿಲ್ಲ.

ನೋಟು ವೋಟು ಮಾಹಿತಿ (ETV Bharat)

ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ನೋಟಾ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ನೋಟಾ ವೋಟು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2,571 (0.92%) ಮತಗಳು ನೋಟಾಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ: 2019ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 2,50,810 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರು ನೋಟಾ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ನೋಟಾವೇ ಮುಂದಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಾದ ಪೈಕಿ 0.71% ನೋಟಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 16,017 ಮತದಾರರು ನೋಟಾ ಒತಿದ್ದರು. ಬೀದರ್​ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ 1,948​ ವೋಟುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.

ಈ ಬಾರಿ 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2019ರ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾರರ ನೋಟಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ 2,50,810 ಲಕ್ಷ ನೋಟಾ ದಾಖಲಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಬಾರಿ 2,17,456 ನೋಟಾ ಮತಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೂನ್ 9ರ ಸಂಜೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ - Modi Oath Taking Ceremony

None Of The Above ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪವೇ 'ನೋಟಾ'. ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರು 'ನೋಟಾ' ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ; ಇಂದೋರ್​ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಟಾಗೇ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, 2.18 ಲಕ್ಷ ಮತ! - Indore gets record Nota votes