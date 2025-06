ETV Bharat / state

ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರೆಸ್ಟ್​ - BIRTHDAY IN MIDDLE OF THE ROAD

ಸ್ಥಳೀಯ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರೆಸ್ಟ್​ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 14, 2025 at 7:53 PM IST 1 Min Read