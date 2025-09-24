ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗಲುಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು: ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್
ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 24, 2025 at 10:46 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ.ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೈರಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ- ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್: ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆ.ಎಸ್.ಭಗವಾನ್, "ಭೈರಪ್ಪನವರ ಅಗಲಿಕೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ನಾನು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಮಗ್ಗಲುಗಳ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ನಾವು ಹಿರಿಯ ಆತ್ಮಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 94 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದರು. ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ನಾನೂ ಸಹ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅವರದು ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬರವಣಿಗೆ, ನನ್ನದು ಬೇರೆ ತರಹದ ಬರವಣಿಗೆ. ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ 1975ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ 2 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೈರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಬರೆದ 'ವಂಶವೃಕ್ಷ', 'ದಾಟು' ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾದಂಬರಿ. ನನ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರು ಶತಾಯುಷಿ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿತ್ತು. ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಎಂದು ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಂದೆಯಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು-ಗಣೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ: ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪನವರ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಮಲಿಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ ಗಣೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಭೈರಪ್ಪನವರು ನನಗೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು. ನಾನು 9ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಮಗಳನ್ನು ಕೆಎಎಸ್ ಮಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಕೋರಿ ಭೈರಪ್ಪನವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬೈರಪ್ಪ ಅವರು ಅತ್ಯಾಪ್ತ ಗೆಳೆಯರು. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದಾಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಅವರೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಮಗಳ ಓದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಣಿ ಪ್ರಮೋದಾ ದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಟ ರಜಿನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಭೈರಪ್ಪರನ್ನು ಕಾಣಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಇವರ 'ದಾಟು', 'ಸಾಕ್ಷಿ' ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಧಾರಾವಾಹಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಶಂಕರಮಠದ ಬಳಿ ಸಂಜೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅವರಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ದಾಟು, ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಧಾರಾವಾಹಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದು ಬೈರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗಣೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
"ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಜಂಭ ಹಾಗೂ ದುರಭಿಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಾವು ತುಂಬಲಾಗದ ನಷ್ಟ" ಎಂದು ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ ಉಷಾ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ ಅನುಪಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪನವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳು.— Dr H C Mahadevappa(Buddha Basava Ambedkar Parivar) (@CMahadevappa) September 24, 2025
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯ ಹಾದಿಯ ನಡುವೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಓದುಗರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು…
ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಂತಾಪ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ, "ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಯ ಹಾದಿಯ ನಡುವೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಓದುಗರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯದ ಕೊಂಡಿಯೊಂದು ಕಳಚಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕ ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಕಂಬನಿ: "ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಗ್ಗಜರಾಗಿದ್ದ ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಗುಜರಾತಿ, ಹಿಂದಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿವೆ. ಧರ್ಮಶ್ರೀಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಉತ್ತರಕಾಂಡದವರಗೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಭೈರಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಂಶವೃಕ್ಷ, ತಬ್ಬಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೇ, ನಾಯಿನೆರಳು, ಮತದಾನ ಕೃತಿಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಾಗಿ ರಾಷ್ಟಮಟ್ಟದ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭೈರಪ್ಪನವರ ನಿಧನದಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾ. ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪರವರು ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ದುಃಖವಾಯಿತು.— Prathap Simha (@mepratap) September 24, 2025
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ .
ಓಂ ಶಾಂತಿ
"ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ದುಃಖವಾಯಿತು. ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲೆಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
