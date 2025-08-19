ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ತುಂಬಿದ್ದು ಜಲಾಶಯದ 11 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನದಿಗೆ 15 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಲಾಶಯವು 1819 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಂದು 1816 ಅಡಿ ತಲುಪಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರ್ಗಲ್ ಪಕ್ಕದ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಇಂದು 48.393 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಒಳ ಹರಿವು ಇದೆ. ಜಲಾನಯನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ನದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೇಡಿಯಲ್ ಗೇಟ್ಗಳಿಂದ ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಹಾಲ್ನೊರೆಯಂತೆ ಧುಮ್ಮುಕ್ಕುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ: ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕುರಿತು ಕೆಪಿಸಿ ಜೋಗದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, 11 ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ 15 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1816 ಅಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ. ಒಳಹರಿವೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ನದಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಳೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮೂರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಡಲಾಗಿರುವ ನೀರಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಾಶಯದ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಶರಾವತಿ ನದಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಬುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ನದಿಯು ಸುಮಾರು 132 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ನದಿಯು ತನ್ನ ಹರಿವಿನ 80 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಜೋಗ ಜಲಪಾತವಾಗಿ 293 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 1964 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಶರಾವತಿ ಯೋಜನೆಯ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. 59.13 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ, 2749 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದೆ. 1992 ಚದರ್ ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಷ್ಟು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟು 4435 ಘನ ಮೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಹನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯಲ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜಲಾಶಯವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1819 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 15 ಬಾರಿ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಜೋಗ ಜಲಪಾತದಿಂದ 1.7 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ನದಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಒಟ್ಟು 8 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 1948 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 139.2 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿ 27.5 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಎರಡು ಘಟಕಗಳು 1980 ರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 55 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಗಳು ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನಂತರ ಹೊರಬಂದ ನೀರು ಮಳಲಿ ಸುರಂಗ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರುವಾಹಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ತಳಕಳಲೆ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ತಲಕಳಲೆ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ವಡನ್ ಬೈಲು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ, ಸರ್ಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆ (ಪೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್) ಗಳ ಮೂಲಕ ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1035 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಶರಾವತಿ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀರನ್ನು ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಲದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದ 4 ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 240 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ವಿದ್ಯುದಾಗಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನೀರು ಹೊನ್ನಾವರದ ಬಳಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಂಪ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ; ಬಳ್ಳಾರಿ - ಗಂಗಾವತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಥಗಿತ
ಮಹಾ ಮಳೆಗೆ ನಲುಗಿದ ಮುಂಬೈ; ಸರ್ಕಾರಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ರಜೆ, ಹಾರ್ಬರ್ ಲೈನ್ ರೈಲು ಸೇವೆ ಬಂದ್