ದಂಡ ಮನ್ನಾ ಕೋರಿ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ: ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಫೈನ್ ಕಟ್ಟದ ನಿಗಮಗಳು
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕರ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2025 at 8:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಇ-ಚಲನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ದಂಡ ಪಾವತಿಸದೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಿಂದ ಸೆ.12ರ ವರೆಗೂ ಇ-ಚಲನ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ವಾಹನ ಸವಾರರು 53.11 ಲಕ್ಷ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 144 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 13.29 ಕೋಟಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಂಡವನ್ನು ಮಾಫಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ) ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (ಬಿಎಂಟಿಸಿ), ವಾಯವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳಲ್ಲಿ 26 ಸಾವಿರ ಬಸ್ ಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ವೇಳೆ ಚಾಲಕರು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂಬಂತಾಗಿದೆ. 2.69 ಲಕ್ಷ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 13.29 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು 6.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ದಂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಗದಿತ ಗಡುವು ಮೀರಿದರೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ.
ದಂಡ ಮನ್ನಾ ಕೋರಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ: ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಕೋರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಚಾಲಕರ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ದಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಕರಣವಾರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲಕರ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ದಾಖಲಾಗಿರುವ 2.69 ಸಂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪೈಕಿ ಪಥಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯೇ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಸ್ ಚಾಲಕರು ಪಥಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸಂಬಂಧ 1.95 ಲಕ್ಷ (ಶೇ.72.2ರಷ್ಟು) ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಚಾಲಕರು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಧರಿಸದೆ 58,449 (21.7) ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ಲೈನ್ ತಾಕಿದರೂ ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಥಶಿಸ್ತು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೂ ವೇಗದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಿ 24 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದಂಡದ ರಶೀದಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 24 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
