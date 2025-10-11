ಹಾವೇರಿ: ರೈತ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ; ತಮ್ಮ ಸಾವು, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಗಾಯ
ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ರೈತ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 11, 2025 at 8:24 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಹೋದರರ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆಯೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕಣವಿಸಿದ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಓರ್ವ ರೈತ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಬೀರಪ್ಪ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗೋವಿನಜೋಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬೀರಪ್ಪ ಬಳಗಾವಿ (31) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅಣ್ಣ 33 ವರ್ಷದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಳ್ಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀರಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಹೋಗುವುದರೊಳಗೆ ಬೀರಪ್ಪ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ. ಆ ಚಿರತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಈಗ ಮಾನವನ ರಕ್ತದ ರುಚಿ ನೋಡಿದೆ ಎಂದರೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅ.10ರ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತೂವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಂದ ನಂತರ ಸಹೋದರರು ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರತೆ ಬೀರಪ್ಪನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪಂಜಾದಿಂದ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಬೀರಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಿರೇಕೆರೂರು ಶಾಸಕ ಯು.ಬಿ. ಬಣಕಾರ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ರೈತನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಎಫ್ಒ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಡಿಎಫ್ಒ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕಣವಿಸಿದ್ಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕುರಿ, ನಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಾಳಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು.
