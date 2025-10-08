ETV Bharat / state

ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ; ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಈ ದಾಳಿಯು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾನಿರತ ವಕೀಲರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

lawyers-protest-attack-on-cji-gavai-demand-arrest-of-rakesh-kishore
ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಎದುರು ವಕೀಲರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 8, 2025 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ ಆರ್​ ಗವಾಯಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ವಕೀಲರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಕಿಶೋರ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ, ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ವಕೀಲರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಾಳಿಯು ಭಾರತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಎನ್​ಐಎ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

Lawyers Protest Attack on CJI Gavai, Demand Arrest of Rakesh Kishore
ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಎದುರು ವಕೀಲರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್​ ಬಾಲನ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಜಾತಿ ಪೂರ್ವಗ್ರಹದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಧರ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಲಿತನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯದ ಮೇಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಗವಾಯಿ ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಾಳಿಯನ್ನು ವಕೀಲ ರಾಕೇಶ್​ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಕೀಲ ದ್ವಾರಕನಾಥ್​​, ಇದು ಆಧಾರ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆ. ಸಿಜೆಐ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾದಿಗಳು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿರುವ ನೆಪವಾಗಿದೆ.

Lawyers Protest Attack on CJI Gavai, Demand Arrest of Rakesh Kishore
ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಎದುರು ವಕೀಲರಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಸಿಜೆಐಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ.ಜಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ಭೀಮೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದಲಿತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೆಲ ವಕೀಲರು, ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು

ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲರಾದ ಪೂರ್ಣ, ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಮಾನತೆಗೆ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ರಾಜಕೀಯವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ: ದಾಳಿಕೋರನ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ದಾಳಿಕೋರನ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ದಾಳಿಯು ತುಂಬಾ ವಿಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸಿಜೆಐ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯುತ ಕೈಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಕೋಮು ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎನ್​ಐಎ ಈ ಸೈಂದ್ದಾಂತಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾತ ಮತ್ತೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಂಬಿ ಹಿಂದೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲ ಬಿಎಲ್​ ನಾಗರಾಜ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಜೆಐ ವಿರುದ್ಧ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷದ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಜೆಐ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗೆ ಖಂಡನೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಎದುರು ಇಂದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಘಟನೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನಿಂದ ಕೃತ್ಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

DEMAND ARREST OF RAKESH KISHORELAWYERS PROTEST ATTACK ON CJI GAVAIBANGALORE LAWYER PROTESTATTACK ON JUDICIARYLAWYERS PROTEST ATTACK ON CJI GAVAI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಗಿಳಿಯು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ!?: ಪ್ರಾಣಿ -ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಾಯಿಯಾದ ಭವ್ಯಾ; ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನನ್ಯ - ಅಪಾರ!

ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್​ಗೆ 19 ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿ ಶಂಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ; ಸಿಹಿ ಜೋಳದ ದಂಟಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ರೈತ: ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!! - ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನ

'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ: ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಅರವಿಂದ್​ ಕಶ್ಯಪ್ ಜೊತೆ​ ಎಕ್ಸ್​ಕ್ಲೂಸಿವ್​​ ಮಾತು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.