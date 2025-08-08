ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ/ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ನೂರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಪುಣ್ಯಾವಸರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಕೃಪಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಯಮುನೆ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ರಿಂದ 9.00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಪಣತೀರ್ಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ - ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯಮುನೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಯಮುನೆ ತೀರ್ಥದ ಪವಿತ್ರ ಜಲವನ್ನು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ಅದನ್ನು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಲಂಕರಿಸಿ ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಲಕಲಶದೊಂದಿಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡವು.
ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಾದ 100 ರವಿಕೆ ಕಣಗಳನ್ನು ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಪೂಜೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರವಿಕೆ, ಆರು ಹಸಿರು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು, ಅರಿಶಿಣ-ಕುಂಕುಮ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕೃಪಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು.
ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಪೂಜೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಅಲಂಕರಣ, ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಣಯ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳು, ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನೈವೇದ್ಯ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿದವು. ಭಕ್ತರು ತಾವು ಕೋರುವ ಮನೋಬಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರ್ಣತೆಯಿಗಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಇಂಜಾಡಿ, ದೇಗುಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುತಗುಂಡಿ, ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಶೋಕ್ ನೆಕ್ರಾಜೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಬಿ.ಕೆ., ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರವೀಣ ಪಿ., ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀಲಾ ಮನಮೋಹನ್, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಯೇಸುರಾಜ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತೀಶ್ ಕೂಜುಗೋಡು, ಪವನ್ ಎಂ.ಡಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಲೋಲಾಕ್ಷ ಕೈಕಂಬ, ಮಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕವೃಂದ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
