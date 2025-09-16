ETV Bharat / state

ಕೃಷಿಮೇಳದ ಕೊನೆ ದಿನ: ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾದ ಅನ್ನದಾತ

ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೃವಿವಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಟಗರು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

last-day-of-the-agricultural-fair-a-farmer-was-happy-to-see-cattle
ಕೃಷಿಮೇಳ ಕೊನೆ ದಿನ: ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾದ ಅನ್ನದಾತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2025 at 11:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರವಾಡ: ರೈತರ ಜಾತ್ರೆ ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಆಧುನೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಹೌದು ಧಾರವಾಡ ಕೃವಿವಿಯ ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಹೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಜಾನುವಾರಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೃವಿವಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಟಗರು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪಂಜಾಬ್​ ರಾಜ್ಯದ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯದ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ತಳಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

last-day-of-the-agricultural-fair-a-farmer-was-happy-to-see-cattle
ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೃವಿವಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೈತನ ಬೆನ್ನಲುಬಾದ ಜಾನುವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ‌ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಜಾನುವಾರ ಕೊರತೆಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.
last-day-of-the-agricultural-fair-a-farmer-was-happy-to-see-cattle
ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೃವಿವಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
ಈ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್ಕನ್​ ಕುರಿ ತಳಿ, ಕೆಂಗುರಿ ತಳಿ ಹಾಗೂ ಜಮನಾಪೂರಿ ತಳಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರೆಲ್ಲ ಜಾನುವಾರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಜಾತಿಯ ಜಾನುವಾರಗಳು ಕುರಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಹ ಪಡೆದರು. ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ವಿವಿಯ ಪಶು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎ.ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್.
last-day-of-the-agricultural-fair-a-farmer-was-happy-to-see-cattle
ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೃವಿವಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆಬಿದ್ದಿದ್ದು, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರು ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ತಳಿಗಳು, ಜಾನುವಾರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ನಾನೂ ರೈತ, ನೀವೂ ರೈತರು, ಇದು ಕೃಷಿ ಮೇಳ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಕುಟುಂಬ ತೊರೆದು ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಸೇರಿ 30 ವರ್ಷ: ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ವನಸಿರಿಗಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟ ಶಾಮಣ್ಣ

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ 30 ಸಾವಿರ; ಈ ವರ್ಷ 3 ಸಾವಿರ! ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದರ: ಹಾವೇರಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS WAS HAPPY TO SEE CATTLEDHARWAD AGRICULTURAL FAIRDHARWADಕೃಷಿಮೇಳದ ಕೊನೆ ದಿನLAST DAY OF THE AGRICULTURAL FAIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು: ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!

Exclusive Interview: ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳು ಯಾರು ಅಂತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ : ನಟ ಮಿತ್ರ

ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಏನಿದು 10-10-10 ರೂಲ್ಸ್? ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯಕ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.