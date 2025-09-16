ಕೃಷಿಮೇಳದ ಕೊನೆ ದಿನ: ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾದ ಅನ್ನದಾತ
Published : September 16, 2025 at 11:29 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ರೈತರ ಜಾತ್ರೆ ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನದಾತರು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಆಧುನೀಕರಣದ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಜಾನುವಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಹೌದು ಧಾರವಾಡ ಕೃವಿವಿಯ ಕೃಷಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಹೂ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಜಾನುವಾರಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಕೃವಿವಿ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಜಾನುವಾರು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು, ಕುರಿ, ಕೋಳಿ, ಟಗರು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಕಳು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುರ್ರಾ ಎಮ್ಮೆ ತಳಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ ರಾಜ್ಯದ ಜಾಫ್ರಾಬಾದಿ ಎಮ್ಮೆಗಳ ತಳಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆಬಿದ್ದಿದ್ದು, 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರು ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ವಿಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ತಳಿಗಳು, ಜಾನುವಾರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೃಷಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
