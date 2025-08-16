ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರು: ಘಾಟಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ, ಈ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ತುರ್ತು ಬದಲಾವಣೆ - RAILWAY ROUTES DIVERTED

ಘಾಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕೆಲ ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುರ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ರೈಲುಗಳ ಮಾರ್ಗ ತುರ್ತು ಬದಲಾವಣೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 11:25 PM IST

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 ರಂದು, ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 4:40 ಕ್ಕೆ, ಸಿರಿಬಾಗಿಲು-ಯಡಕುಮಾರಿ, ಕಡಗರವಳ್ಳಿ, ದೋಣಿಗಲ್ ವಿಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾದ ರೈಲುಗಳ ಮಾಹಿತಿ:

  • ಮಂಗಳೂರು–ವಿಜಯಪುರ (07378) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ : ಟೋಕುರ್, ಕಾರವಾರ, ಮಡಗಾಂವ್, ಲೋಂಡಾ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಈ ರೈಲು ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ.
  • ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ–ಎಸ್‌ಎಂವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲು (16586) : ಕಾಸರಗೋಡು, ಶೋರಣೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಸೇಲಂ, ಜೊಲಾರ್‌ಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿದೆ.
  • ಕಣ್ಣೂರು–ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (16512) ರೈಲು : ಶೋರಣೂರು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್, ಸೇಲಂ, ಜೊಲಾರ್‌ಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್, ಸಕಲೇಶಪುರ, ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಕಾರವಾರ–ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (16596) ರೈಲು : ಮಂಗಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್, ಕಾಸರಗೋಡು, ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಸೇಲಂ, ಜೊಲಾರ್‌ಪಟ್ಟಣ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಲಿದೆ.
  • ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಸಕಲೇಶಪುರದಿಂದ ಸಂಜೆ 5:58ಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೈಲು ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಭೂಕುಸಿತವಾದ ಸ್ಥಳದ ಮಣ್ಣು ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮುಖುಲ್ ಸರನ್ ಮಥುರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕನಮಡಿ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ

