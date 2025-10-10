DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸವದಿ, ಕಾಗೆ ಜೋಡೆತ್ತು: ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದು ಬಣ ಎಂದ ಸವದಿ
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ರಾಜು ಕಾಗೆ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : October 10, 2025 at 7:05 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಕೂಡಿ ಒಂದು ಬಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಥಣಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ರಾಜು ಕಾಗೆ ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕರೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಿಡಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿದರು.
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9 ಆಗುತ್ತೋ, 11 ಆಗುತ್ತೋ, 15 ಆಗುತ್ತವೆಯೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಆಟ ಆಡಿಸುವನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಗೊಂಬೆಗಳಾಗಿ ಆಟ ಆಡುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲೆ, ಕಾಯಿ, ಹೂವು ಬೆಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಗ್ರಹಣಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸಂದರ್ಭ ಅನುಸಾರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರರಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
1995 ರಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಳಿಸಲು ರಾಜು ಕಾಗೆ ಸಿಂಹಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂದು ಸುದೈವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಾಗವಾಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರ ಋಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜು ಕಾಗೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡೆತ್ತು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಜೋಡೆತ್ತು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. 155 ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಹಾತಪಸ್ವಿ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಇಂದೂ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಶಾಸಕ, ಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವನು. ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾಗವಾಡ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಆಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ, ನಾಮಪತ್ರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯ, ಅಸತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪತ್ರಕರ್ತರು ತಜ್ಞರಿದ್ದೀರಿ. ಲೇಖನ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತೀರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೌರವದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತು ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಎಷ್ಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಸಹಕಾರಿಗಳು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು, ಮುರಗೋಡ ಅಜ್ಜನವರು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಏಕೈಕ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುರಗೋಡ ಅಜ್ಜನವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡದೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬೀಳದೇ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೇಡ ಎಂದರು.
ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಿರಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾತುಕತೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಿ. ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ನೋವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಕಟ್ಟುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಥಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 125 ಮತದಾರರಲ್ಲಿ 122 ಜನ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ರಾಜು ಕಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜು ಕಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು : ಇಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಐದು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಗೆ ಹೊಸದು. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಗವಾಡ ಹೊಸ ತಾಲೂಕು ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾರ ಪರ, ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಏನೂ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾಳೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಿತ್ರ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಯಾರು ಶತ್ರು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ರಾಜು ಕಾಗೆ ಹೇಳಿದರು.
