ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಜಂಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ, ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೇ ನೆಲ ಹಿಡಿದಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಬೇಕು. ಅನುದಾನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 25 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುದಾನ ಸಂಬಂಧ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇತ್ತ 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಚ್ಯ ತೋರಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇಂದ್ರಾನುದಾನ ಎಷ್ಟು?: 2025-26 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 51,876 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 16,000 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿ - ಅಂಶದಂತೆ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪೈಕಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 11,924 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಾನುದಾನದ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 1,667 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಈ ಎರಡು ಅನುದಾನಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 13,591 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
2024-25 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 46,859 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 22,758 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 24,960 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನದ ಪಾಲು 50:50, 60:40 ಮತ್ತು 70:30 ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಾನುದಾನಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 14,348 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೆಲ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 67 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜಂಟಿ ಅನುದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಫಸಲ್ ಬೀಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 1,113 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 337.30 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ ಮಾಲ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 32.18 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 5.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 1.90 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 32.18 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ 44.10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಪೈಕಿ 41.57 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿನ 66.15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ 62.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 539 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ 6.81 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 3.06 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ 201.72 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ 7 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ 6.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿಎಂ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ 93.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ 37 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 62.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ 24.67 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 763 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ 393 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ 803.17 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ 287.46 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಎರಡು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೂನ್ಯ: ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಡಿಪಿ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹುತೇಕ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಶೂನ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕೃಷೋನ್ನತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 179 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 119 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿ, ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೆಚ್ಚವೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣ ಉಪ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 155 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 103.36 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚವೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 82.92 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 55.28 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ: ಇನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 795 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ 1,870 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೆಚ್ಚ 44.86 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 450 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ 22.43 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 202 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 134.69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವೆಚ್ಚವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 127.44 ಕೋಟಿ, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 84.96 ಕೋಟಿ. ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೇವೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 300 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 446 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 100 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು 66 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಷಣ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಅಡುಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 570.41 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 336.96 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ: ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲಿನ 473 ಕೋಟಿ ರೂ.ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 143.21 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನೆಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ 432 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಯೋಜನೆಗೆ 97.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 448.97 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ನಗರ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 6,054 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ವೆಚ್ಚ 558 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 230.44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವೆಚ್ಚ 22.74 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 147.22 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ 14.57 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಪಿಎಂ ಅಭಿಮ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 242.92 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು 129 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 60 ಕೋಟಿ, ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 40 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ, ವೆಚ್ಚ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇಗವರ್ಧಿತ ನೀರಾವಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಐಬಿಪಿ)ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು 857.39 ಕೋಟಿ ರೂ., ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲು 547.61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ.
