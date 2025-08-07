Essay Contest 2025

ಹಾಸನ: ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ; ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ದಾರಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ - GARBAGE IN ROADSIDE

ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ಹಳೇಬೀಡು, ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗ ಕಸದರಾಶಿಯ ನೆಲೆಬೀಡಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸದ ರಾಶಿ
ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat)
ಹಾಸನ: ಹಾಸನ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಳೇಬೀಡು, ಹಗರೇ, ಬೇಲೂರು, ಜಾವಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರಡೆಯ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತವರೂರು. ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಕೋರಲೆಂದೇ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತಿವೆ. ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ಈಗ ಕಸದರಾಶಿಯ ನೆಲೆಬೀಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸನ, ಹಗರ, ಬೇಲೂರು, ಜಾವಗಲ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಗಬ್ಬು ನಾರುವ ಕಸದ ರಾಶಿಗಳಿದ್ದು, ಇದು ವಿದೇಶಗರಿಗೆ ಮೊದಲು ದರ್ಶನವಾದ ನಂತರವೇ ದೇವಾಲಯದ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾಚಿಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು.

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

ಕಾಣೆಯಾದ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ: ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು, ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಲೋಟ, ಎಳನೀರು, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ರಾಶಿಯೇ ದೇವಾಲಯದ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಅಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳುಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತಾಣವನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ: ಹಾಸನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ತಟವು ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆರೆಯ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿ ವಾಸನೆ ಬರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರು ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕಸದ ರಾಶಿ: ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ಅದೇ ದಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಪ್ಪೆ, ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಗಬ್ಬು ನಾರುತ್ತಿರುವ ವಾಸನೆಯಲ್ಲೇ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚರಂಡಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ಗಲೀಜು ನೀರು ಹರಿಯಬೇಕಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಬೇಲೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಬಳಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿ: ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಹಳೇಬೀಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಕೊಳೆತ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಕರಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿ ರೋಗರುಜನೆಗಳ ನೆಲೆಬೀಡಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಿನಂಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು (ETV Bharat)

ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಸದ ಕಟ್ಟೆ: ಹಳೇಬೀಡಿನಿಂದ ಬೇಲೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದ ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಂಚರಿಸಲು ಆಗದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ, ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ಎಳೆದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯೇ ಹರಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಪ್ರತಿ ಸಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಸದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಸವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಅವರು, ದ್ವಾರಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಜೋಡಿ, ತಿಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ, ಹಗರೇ ರಸ್ತೆ, ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಳೇಬೀಡು ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ನಟರಾಜ್, ಹಳೇಬೀಡು ಹೇಳಿಕೇಳಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ತಾಣ. ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರ, ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಲೆಯನ್ನು ಸವಿಯುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಳೇಬೀಡು ಅನೈರ್ಮಲ್ಯದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಕಸದ ರಾಶಿ (ETV Bharat)

Lack Of Cleanliness In Adjacent to a famous temple
ಹಳೇಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು (ETV Bharat)

