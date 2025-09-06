ETV Bharat / state

ರಾಯಚೂರು: ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ಶವ ಸಾಗಾಟ: 2 ಗ್ರಾಮಕ್ಕಿದೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಜಾಗ

ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರದಾಡಿಕೊಂಡು ಶವಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಸಾಗಾಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 10:52 AM IST

ರಾಯಚೂರು: ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರದಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಸ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನ ಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗೂ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ‌ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಅವರನ್ನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೂಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.‌

ರಸ್ತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶವ ಸಾಗಾಟ (ETV Bharat)

ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯೇ ಮಾರ್ಗ: ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ, ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಶವವನ್ನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದವರೆಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲೇ, ಕೆಸರಿನ ನಡುವೆ ಹೊತ್ತು ಸಾಗಬೇಕು. ಈ ವೇಳೆ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಮೀನಿನ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ: ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖುದ್ದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸೂಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎರಡೂ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಸುಮಾರು 1,200 ಮತಗಳಿರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದರೂ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಶವದ ಸಮೇತ ಬೀಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ‌ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿಯೂ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಮರ್ಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಮಟ್ಟ ಮೀರಿದ್ದ ಹಳ್ಳವನ್ನು ದಾಟಿ ಮೃತನೋರ್ವನ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೇ, ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಜನರು ಮಳೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತೆಪ್ಪದ ಮೂಲಕ ಶವವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಗಳೂರು ವೆನ್ಲಾಕ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗೆ 'ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್': ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!

