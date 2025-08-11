ETV Bharat / state

ಅಂತೂ.. 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಠಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ : ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ, ಇದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಫಲಶೃತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ.

ವಿಠಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 7:31 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ.‌ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಗೆ ಮಣಿದ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗ ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಇಂದು ಟೇಪ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಸ್​​ಗೆ ಚಾಲನೆ‌ ನೀಡಿದರು. ಬಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವಿಠಲಾಪುರದಿಂದ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಿ. ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯಕೊಂಡ, ಬಾಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು.‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆ ಸೇರಬೇಕಿತ್ತು. ಸೌಲಭ್ಯವಂಚಿತ ಗ್ರಾಮ ಎಂದು 'ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.

ksrtc-bus-arrives-in-vithalapura-after-40-years-at-davanagere
ವಿಠಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೆಎಸ್ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗೆ ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನರು ​ (ETV Bharat)

ಇಂದು ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಬಸ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇಂದಿನಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಾಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿಠಲಾಪುರ, ಒಂಟಿಹಾಳ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಯಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಫಲಶೃತಿ ಆಗಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರಲಿದೆ.

MLA K. S. Basavanthappa
ಬಸ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಹರ್ಷ : 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.‌ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಳಿರುತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಬಸ್​ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪವರು ಬಸ್​​ಗೆ ಚಾಲನೆ‌ ನೀಡಿದರು.

ksrtc-bus-arrives-in-vithalapura-after-40-years-at-davanagere
ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಟಿಸಿ ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಬಸ್ ಚಾಲನೆ‌ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಅನುಷಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಬಸ್ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು.‌ ಎಲ್ರೂ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠಿಚೀಲ ಹಾಕಿ ಐದಾರು ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​​ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಶಾಸಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ: ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ವಿಠಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಎಸ್ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಡಿಸಿ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿ ಬಸ್​​ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸೇ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಾಡ, ವಿಠಲಾಪುರ, ಒಂಟಿಹಾಳ್, ಮಾಯಕೊಂಡ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಟ್ರಿಪ್​​ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ‌ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ‌ ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿ ಮೀ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

