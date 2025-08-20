ETV Bharat / state

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ, ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಜೊತೆಗೆ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು

ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.

Krishna River flood
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ: ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2025 at 11:14 PM IST

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ (ಬೆಳಗಾವಿ): ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೊಯ್ನಾ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದ ಪರಿಣಾಮ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ 40 ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರೋಗಿಗಳು ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಂಗ ವಸತಿ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. "ಈ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಪೀಡಿತ ರೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ವಾಸಿಸಿದ್ದು" ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Krishna River flood
ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು (ETV Bharat)

ನಡುಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ತಾಯವ್ವ ಜೀವಪ್ಪ ಕೇರನಾಯ್ಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರವಾಹದ ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಹೇಳು ತೀರದಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬನಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಈ ನೀರಿನ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಟಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ವಸತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ವೃದ್ಧೆ ಅಂಗಲಾಚಿದರು.

Krishna River flood
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳ: ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ 40 ಕುಟುಂಬಗಳು (ETV Bharat)

ಮತ್ತೋರ್ವ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಅಂಕುಶ್ ಮಾಂಗ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಮ್ಮ ಮಾಂಗ ವಸತಿ ದ್ವೀಪದಂತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಮಗೆ ಗೋಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ನಡುಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು? ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ, ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು 40 ಕುಟುಂಬಗಳು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾಗೂ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐದಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವರು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿನಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ರೈತಾಪಿ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥಣಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಯ್ ಭೋಸಗಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಕುರಿತು ನಾನು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಂಗ್ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ, ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ(ಗುರುವಾರ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬು ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಸುತ್ತುವರೆದಿಲ್ಲ. ಜಮೀನುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತುವರೆದು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಳುಗಿದ ಲೋಳಸೂರ ಸೇತುವೆ: ಡಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

