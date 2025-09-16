ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿ: ಅಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಮೂರು ವೇಷವೈವಿಧ್ಯ

ಉಡುಪಿಯ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವೇಷವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೇಷಧಾರಿಗಳು (ETV Bharat)
ಉಡುಪಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿವಿಧ ವೇಷಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಅಷ್ಟಮಿಯ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳದ್ದೇ ಅಬ್ಬರ. ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಅಷ್ಟಮಿ ಮತ್ತು ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉತ್ಸವದಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೇಷಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಅಂತಹ ಮೂರೂ ವೇಷ ವೈವಿಧ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ: ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ರೋಮರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಶೇಟ್ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಡಿದು ಜನರತ್ತ ಕೈಬೀಸಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವೇಷಧಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಹಲವರು ಸೆಲ್ಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

ಜನರತ್ತ ಕೈ ಬೀಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಷಧಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್: ಅಷ್ಟಮಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಉಡುಪಿ ನಗರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಷಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗದವರಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಲಿಕುಣಿತವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಗರದ ಮೀನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಾವೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ: ಅಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹುಲಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೇಟ್ ಗುಂಡಿಬೈಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹಾವು ಬಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತುರ್ತು ಕರೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಜನಪದ ಹುಲಿ ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರು.

ಜನಪದ ಕಲೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ರೋಮರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಡ್ಯಾನಿಷ್ ಶೇಟ್ ವೇಷಧಾರಿಗಳು (ETV Bharat)

ಕೃಷ್ಣಮಠದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಮಹಾಪೂಜೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೃಣ್ಮಯ (ಮಣ್ಣಿನ) ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಮೃಣ್ಮಯ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ, ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ದೇವರ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಡುವೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ರಥ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿಗಳನ್ನು ಎಸೆದರು.

ಹುಲಿವೇಷಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಬಳಿಕ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಧ್ವ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹುಲಿವೇಷಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಕುಣಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೊಲ್ಲವೇಷಧಾರಿಗಳು ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಮುಂಭಾಗ ಮೊಸರು ಗಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದರಂತೆ ಗೊಲ್ಲ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ನಾಮುಂದು ತಾಮುಂದು ಎಂಬಂತೆ ಮೊಸರು ಗಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಹಾವು ಹಿಡಿದ ಹುಲಿ ವೇಷಧಾರಿ (ETV Bharat)

