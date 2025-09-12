ETV Bharat / state

ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆ‌ ಕಂಡ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ; 15 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪಿಡಿ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​​ಐ

ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ 15 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಪಿಡಿ ಕೌಂಟರ್​​ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.

kmcri-opened-15-separate-opd-counters-in-dharwad
ಓಪಿಡಿ ಕೌಂಟರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 5:48 PM IST

ವರದಿ- ಹೆಚ್. ಬಿ. ಗಡ್ಡದ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು - ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐ)ಯಲ್ಲಿ ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‌ನೋಂದಣಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಸುಮಾರು 2,500 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೊರರೋಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೌಂಟರ್​​​ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು 8-10 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನ ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐಗೆ ನಿತ್ಯ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೌಂಟರ್​​ಗಳಿದ್ದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 4 ಕೌಂಟರ್‌ಗಳು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಘ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆಸನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಕೌಂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೊರರೋಗಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದೀಗ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 15 ಕೌಂಟರ್​​ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ವೇಗವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಐನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕೆಎಂಸಿಆರ್‌ಐನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು 4 ಕೌಂಟರ್ ಇದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಿರಿದಾದ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊರರೋಗಿಗಳ‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಚೀಟಿ ಮಾಡಿಸುವುದು, ಬಿಲ್ ತುಂಬುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ‌ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ 15 ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತಪ್ಪಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

OPD BLOCK
ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ (ETV Bharat)

ಕೆಎಂಸಿಆರ್​​ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 2,500 ರೋಗಿಗಳು ಹೊರ ರೋಗಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 1500-1600 ಜನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 1000 ದಷ್ಟು ಹೊರರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

New registration counter
ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ ಕೌಂಟರ್ (ETV Bharat)

ಸೌಲಭ್ಯ ನೋಡಿ ಜನರು ದಿಲ್​ ಖುಷ್: ಈ ಹಿಂದೆ ಒಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ ನಿಂತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಾಸದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ‌ ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್‌ಐ ರೋಗಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆಸನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಶೇಷಚೇತನರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವರದಾನವಾದ PMDK: 8 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹1.57 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ

