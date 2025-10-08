ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರೂಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು; ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ KMCRI ಸಾಧನೆ
14 ದಿನಗಳ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2025 at 6:21 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 14 ದಿನಗಳ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ) ವೈದ್ಯರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಂದಗೋಳ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆ.23 ರಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ವೇಳೆ, ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ (Fetus in fetu) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿ, ಚರ್ಮ, ಕೈ - ಕಾಲು, ಕರುಳು ಇದ್ದವು, ಆದರೆ ಮಿದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ನಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್: ನಂತರ ಎಂಆರ್ಐ ಮಾಡಿದಾಗ ಭ್ರೂಣ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಮಂಗಳವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಶಿಶುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಪ್ರೊಸ್ಕೋಪಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹಸಬಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸೆ.23 ರಂದು ಕುಂದಗೋಳ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜನಿಸಿದ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಇರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಹೊರ ತಗೆದ ಇನ್ನೊಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಜಶೇಖರ ಎಸ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಂದಗೋಳ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯ ಎರಡನೇ ಮಗು ಇದಾಗಿದೆ. ಮಗು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಾಯಿಗೆ ಸಹಜ ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಎಂಆರ್ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣ ಇರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಭ್ರೂಣ (Fetus in fetu) ಹೊರತಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮೆದಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣ ಶಿಶುವಿನ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರತಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೊರತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಫೀಟಸ್ ಇನ್ ಫೀಟು ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಲು, ಚರ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿದ್ದು, ಮೆದಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫೀಟಸ್ ಇನ್ ಫೀಟು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊರತೆಗೆದ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ಯಾಥಲಜಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವೈದ್ಯರು ಇದ್ದರು: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹಾಸನೀಸ್, ಡಾ.ಚೇತನ, ಡಾ.ಶರಣ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಶುವಿನ ದೇಹದೊಳಗಿದ್ದ ಭ್ರೂಣ 250 ರಿಂದ 500 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 200 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಶು ಈ ರೀತಿ ಜನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಒಂದೇ ಜೈಗೋಟ್ ಎರಡಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆನ್ನೂಮೂಳೆ, ಕೈ - ಕಾಲು, ತಲೆ, ಚರ್ಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇಹದ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ದಂಬರ್ಧ ಅಂಗ ರಚನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾದ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಶಿಶುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರೂಣವನ್ನು ತಗೆಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರೂಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ ಕರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳಾತಿ ವಿರಳ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ ಐ ಹೆಸರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
