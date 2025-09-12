ETV Bharat / state

ಕಲಬುರಗಿ: ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ ರಸ್ತೆ; ಮಣ್ಣೂರ-ಕರಜಗಿ-ಅಫಜಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​

ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಕಿರಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣೂರ-ಕರಜಗಿ-ಅಫಜಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

KALABURAGI ಅಫಜಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​ ಕಿರಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ RAIN IN KARNATAKA
ಮಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿರುವುದು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2025 at 8:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಲಬುರಗಿ: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ, ಶೇಷಗಿರಿ, ಹೊಸೂರ, ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗಣಸೂರ, ತೋಳನೂರ, ಉಡಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಕಿರುಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಮಣ್ಣೂರದಿಂದ ಕರಜಗಿ ಅಫಜಲಪುರಗೆ ಹೋಗುವ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದೆ. ಗುರುವಾರ (ನಿನ್ನೆ) ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್​ ಆಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡದೆ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಫಜಲಪುರ ಇಂಡಿ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್​ಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್, ಲಾರಿ, ಕಾರು, ಕ್ರೂಸರ್, ಟೆಂಪೋ ಟಂಟಂ ಗೂಡ್ಸ್​ ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

"ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮಣ್ಣೂರ ಹೊಸೂರ ಶೇಷಗಿರಿ ಶಿವಬಾಳನಗರ ದೇವಪ್ಪನಗರ ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ-ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಮೀನುಗಾರ ಸಾವು: ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ತೆರಳಿದ ಮೀನುಗಾರನಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ದೇವಪ್ಪ(42) ಮೃತ ಮೀನುಗಾರ.

ಎಂದಿನಂತೆ ದೇವಪ್ಪ ಹರಗೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ದಡಕ್ಕೆ ದೇವಪ್ಪ ಮರುಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು, ತೀವ್ರಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದೇವಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನದಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಡಪನೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಬ್ಬರ: ಮುಳುಗಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪರದಾಟ

For All Latest Updates

TAGGED:

KALABURAGIಅಫಜಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್​ಕಿರಹಳ್ಳ ಸೇತುವೆKARNATAKA RAINKALABURAGI RAIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ, IRS ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು!

$393 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು! ಮಸ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್​ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.