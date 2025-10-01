ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ವಿಶೇಷತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತು!
ರಾಜ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ, ವಿಜಯದಶಮಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 1, 2025 at 5:39 PM IST
ಮೈಸೂರು: ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಹಾಗೂ ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಪರಂಪರೆಯ ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಪೂಜೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನಯ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ನಡೆಯುವ ಶಮಿವೃಕ್ಷದ ಪೂಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?: "ನವಮಿ ದಿನ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜರು ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಲಾಂಛನಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಥಾನ ಧ್ವಜ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ ಹಾಗೂ ಹಸು ಇವುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜರನ್ನೇ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಟ್ಟದಾನೆ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟದ ಹಸುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ. ನಾವು ಬಳಸುವಂತಹ ಯಂತ್ರಗಳು ಅವುಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ" ಎಂದು ರಾಜರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನ ಶಮಿ ಪೂಜೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: "ಆಯುಧಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ 10ನೇ ದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ. ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ, ಶಮಿ ಪೂಜೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಮಿ ಮರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಶಮಿ ಮರಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಮಿಯೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಶಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂಬಾರಿ ಮಹತ್ವ: "ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಅಂಬಾರಿಯ ಮೇಲೆ ರಾಜರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆ. ದಸರಾವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪೂಜೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
