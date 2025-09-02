ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವಿಕಾಸಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ದರ ಸರಳೀಕರಣದ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಸೆಸ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬರುವ ಮೊದಲು ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ಶೇ.11.4 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ದರ ಇತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬರುವ ವೇಳೆಗೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಸುಮಾರು ಸರಾಸರಿ ಶೇ.14 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ದರ ಅಳವಡಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಈವರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ನಿವ್ವಳ ತೆರಿಗೆ ದರ ಶೇ.14 ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಶೇ.11 ದರ ಇದೆ. ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಶೇ.10ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಕೇಂದ್ರದ ವಾದ. ಏಳು ವರ್ಷದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪಯಣ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ದರ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದಾಯ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೇ.6.1ರಂತೆ ಆದಾಯ ಇತ್ತು. ಈಗ ಶೇ.5.8ಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಶೇ.3.6 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಶೇ.2.9 ಮಾತ್ರ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಯ ಶೇ.2.9ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಬಳಿಕ ತೆರಿಗೆಗಳ ಮೂಲದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮುನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ.13 ವೃದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ 2024-25 ವೇಳೆಗೆ 1,07,846 ಕೋಟಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವ ಆದಾಯ 77,169 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ಆದಾಯ ಖೋತಾ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30,677 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಖೋತಾ ಆಗಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ 22,654 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಖೋತಾ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರದ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ 2016-17 ಮತ್ತು 2024-25ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ₹21,977 ಕೋಟಿ ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 18,880 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 40,857 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ಶೇ.35 ರಿಂದ ಶೇ.23ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಆಗಿರುವ ಆದಾಯ ಖೋತಾ ವಾರ್ಷಿಕ 70,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಇನ್ನೂ 15,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?. ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ?. ರಾಜ್ಯಗಳು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ತಗೊಂಡು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ?. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಂತಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಫಲ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿದರೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ವಾ?. ಈ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಶೇ.70 ನಷ್ಟ ಆಗುವುದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ: ದರ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ನಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ನಷ್ಟ ಆಗುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೇ.72ದಷ್ಟು ಇತರ ಮೂಲದಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೆಸ್ ಮೂಲಕ 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದರ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವು ಜಿಎಸ್ಟಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದರ ಕಡಿತದ ಲಾಭ ಪೂರ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಪನಿಗಳೇ ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ದಿನಗಳಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಒನ್ ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬುಲ್ಡೋಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದರಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾರಕ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
GST ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಆದಾಯದ ಶೇ.14 ದರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿಲ್ಲವಾದರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.8ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ: ಸತ್ತ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಗುದ್ದು: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?