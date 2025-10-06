Exclusive; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಸಿದ್ದ: ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಘಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿದೆ.
Published : October 6, 2025 at 8:07 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಘಟಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಾಲೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಪಾಲಿಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೂಳಲು ಅಥವಾ ಸುಡಲು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೃತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬೀರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಹನವೂ (ಸುಡುವುದು) ಆಗಲಿದೆ.
ಈ ಚಿತಾಗಾರ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?: 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಅನುದಾನದಡಿ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎರಡು ಘಟಕಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 1.6 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಹೊಸಯಲ್ಲಾಪುರ ಬಳಿಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಬಳಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಹನ ಘಟಕ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ exclusive video's ಲಭ್ಯ: ಅವಳಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಕೆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೀಗ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ಮಶಾನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈಗ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಂತ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ exclusive video's ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಾಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ, ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎರಡು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1.7 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 53 ಲಕ್ಷದಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತಾಗಾರದ ಉದ್ದೇಶ: ಹು-ಧಾ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಕಳು, ದನಕರುಗಳು ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಾಗ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎತ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವಯುತವಾದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ: "ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಡವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿಹೊತ್ತಿಸಿ ದಹನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೇಯರ್ ಅವರ ಸಮಯ ಪಡೆದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವದು" ಎಂದು ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಗೊತ್ತಾ..?: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಗಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಕೆ ವಾಹನ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಳೆತು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇತರ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿತಾಗಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಘಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಹನ ?: "ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಘಂಟೆಗೆ 80-100 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತೂಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ 2-3 ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಯೂ ಸುಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಘಂಟೆ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ, 20-30 ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ 80 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಸುಡಲು ಒಂದು ತಾಸು ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ನಾಯಿಗಳು 12 -15 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದಹನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿ: ''ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ 80-100 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ದಹನ ಮಾಡುವದರಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 30 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಿಮಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಹನ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಹೊಮ್ಮುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಟ್ಟ ಭಾಗದ ಬೂದಿಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ದುರ್ನಾತ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೆಲ ಜನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಳಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಾಲಿಕೆ ವಾಹನ ಮೃತ ಶ್ವಾನವನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಹನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ: ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಟ್ ವ್ಹೇಹಿಕಲ್ಗಳು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಹನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
