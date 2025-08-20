ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಸಿಬಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಉಂಟಾದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ, ಇದೀಗ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಪುಗೂಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ) ವಿಧೇಯಕ-2025 ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಗುಂಪುಗೂಡುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ದಂಡನೆಗಾಗಿ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಗುಂಪುಗೂಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ದರ್ಜೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜನ ಗುಂಪುಗೂಡುವ ಅಥವಾ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಯಾರಾದರೂ, ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಮತಿಗಾಗಿನ ಮಾನದಂಡ ಏನು?
- ಜನಸಂದಣಿಯು ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು, ಆಯೋಜಕರ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆಯ ತರುವಾಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
- ಜನಸಂದಣಿಯು ಏಳು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದಾಗ, ಆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಆಯೋಜಕರ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆಯ ತರುವಾಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
- ಜನಸಂದಣಿಯು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ, ಆ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಆಯೋಜಕರ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರಣೆಯ ತರುವಾಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ ಆಯೋಜಕರು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ 10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಥಳದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಗುಂಪುಗೂಡಿದ ಜನಸಂದಣಿಯ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಒದಗಿಸಬೇಕು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು (indemnify) ಆಯೋಜಕರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಘಟನೆಗೆ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರಬೇಕು.
ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ? ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಆಯೋಜಕರಿಂದ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತರುವಾಯ, ಆಯೋಜಕರ ವಿವರಗಳು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಸಂದಣಿಯ ಗುಂಪುಗೂಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಜನಸಂದಣಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ (ಸಂಚಾರಿ) ಇಲಾಖೆ, ಮುಂತಾದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಜನಸಂದಣಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಂಥ ಅರ್ಜಿಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಅಥವಾ ಅನುಮತಿಸದಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅಂಥ ಆದೇಶವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರತಕ್ಕದ್ದು ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಬೇಕು.
ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ (ಸಂಚಾರಿ) ಇಲಾಖೆ, ಮುಂತಾದ ಇತರ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಭದ್ರತಾ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದರನುಸಾರ, ಆತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅಥವಾ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂಥ ಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆತನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
1 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ಬಾಂಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು: ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಯೋಜಕರು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಷ್ಟಭರ್ತಿ ಬಾಂಡ್-ಅನ್ನು (indemnity bond) ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಜನಸಂದಣಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂದಣಿ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾದರೆ, ಆಯೋಜಕರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರೋತ್ಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು, ಆಯೋಜಕರ ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಗದೀಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗರಿಷ್ಠ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ಗರಿಷ್ಠ 1 ಕೋಟಿ ದಂಡ: ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಆಯೋಜಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಷ್ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗಿನ ದಂಡ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿಂದಲೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಬೆದರಿಕೆ, ಸ್ವತ್ತಿನ ನಾಶ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿ ಭಂಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಯುಂಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಕಾರಾವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜುಲ್ಮಾನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವೆರಡರಿಂದಲೂ ದಂಡಿತನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.
ಜನಸಂದಣಿ ವಿಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಾರಣರಾದ ಯಾರಾದರೂ, ಅಂಥ ಜನಸಂದಣಿ ವಿಪತ್ತಿನ ನಿಕಟ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೃತ್ಯ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ಸ್ವತ್ತು ಅಥವಾ ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, ಆತನನ್ನು ಜನಸಂದಣಿ ವಿಪತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಗಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ಕಾರಾವಾಸದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.
ಗುಂಪುಗೂಡಿದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚದುರಿಸಲು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದರ್ಜೆಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ದರ್ಜೆಯ ಯಾರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿರುವ ಅಥವಾ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ದುಷ್ಪ್ರೇರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜುಲ್ಮಾನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟರಿಂದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ.
