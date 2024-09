Breaking News Karnataka Live: Sat Mon Sep 30 2024 ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ₹28 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ; 6 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ - Cheating In The Name Of Govt Job