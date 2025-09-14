ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ
ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ, ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆಗಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಂದು ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : September 14, 2025 at 6:06 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೋವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಅನುದಾನವನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾರಾದರೂ ಅನುದಾನ ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಅವರೇ ತಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಿಗೆ, ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಇವರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮದ್ದೂರು ಗಲಾಟೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನಿಸಿ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಧಿಕೃತ ಮಸೀದಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋದವು? ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ವರದಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯಾರು, ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಉಲ್ಟ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಘಟನೆಗಳನು ನಿಮ್ಮ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ, ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಹೊಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಹೊಣೆ. ಮದ್ದೂರಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಪೋಲಿಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಿಂದುಗಳದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರು ಹೋಗಬಹುದು, ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರೂ ಬೇಕಾದರೂ ನುಗ್ಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಔರಂಗಜೇಬನ ಕತ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಔರಂಗಜೇಬ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು. ಅವನ ಕತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ರಕ್ತವಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸದರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ, ಬಂಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಿಡಿಸಲು ಪರ್ಮಿಸಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಒಳಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಇಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
