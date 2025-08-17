ETV Bharat / state

ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಯಲು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡದ ಅಸ್ತ್ರ: ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ - MIGRANT SHEPHERDS DRAFT BILL

ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

KARNATAKA GOVT SHEPHERDS BILL BENGALURU ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಮಸೂದೆ MIGRANT SHEPHERDS DRAFT BILL
ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಮಸೂದೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 17, 2025 at 6:54 PM IST

ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಸೂದೆ ಕರಡನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ.‌

ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಬಳಿಕವೂ ಕಾಯ್ದೆ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದವರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಸೂದೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆಗೆ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಿದೆ.

ನಿತ್ಯ ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ಯುವುದು, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಗುಡ್ಡುಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಕುರಿಗಾಹಿ ಒಕ್ಕೂಟಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ (ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಮಸೂದೆ 2025 ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿದೆ.‌ ಬಹುತೇಕ ಈ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ನೋಂದಣಿ: ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ನೋಂದಣಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.‌ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿದಾರ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.‌ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಅಹವಾಲು, ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಇಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿದಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ 30 ದಿನದೊಳಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಯಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾದರೆ, ಕಾಯ್ದೆಯನುಸಾರ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್: ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಈ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರ ವಿವರ ಬರೆಯಲು ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ವಿವರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಾಗದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಡಬೇಕು.

ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು: ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ವಸತಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಅಗ್ಗದ ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಪಶುವಿಮೆ, ವಿಕಲಾಂಗ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಕೌಶಲ್ಯ ಉನ್ನತೀಕರಣ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಂಬಲ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜೀವಹಾನಿ ವೇಳೆ ಹಣಕಾಸು ಪರಿಹಾರಗಳ ಸಂಬಂಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ, ಮಂಡಳಿ: ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು.‌ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರುಗಾಹಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ: ಅನುಮೋದಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕುರಿ, ಆಡು ಖರೀದಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಕಾಯ್ದೆ 1965ಯಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕವು ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟು ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ:

  • ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ (ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ), ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವರೆಗಿನ ಸೆರೆಮನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 50,000 ರೂ. ವರೆಗಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • ಕುರಿಗಾಹಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರೆಸಾರ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅಥವಾ ಮೇಯಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಜೆ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗಿನ ದಂಡ.
  • ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸಿದರೆ, ಅಪಮಾನಿಸಿದವರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.‌ವರೆಗೆ ದಂಡ.
  • ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 2 ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 50 ಸಾವಿರ ರೂ.‌ವರೆಗಿನ ದಂಡ.
  • ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೇ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೋಗದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೆರೆಮನೆ ವಾಸ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ‌. ವರೆಗೆ ದಂಡ.

ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ನಾಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಿರಲಿದೆ?

  • ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಆಸ್ತಿ, ಚರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಆಸ್ತಿಯ ಸಮಾನ ದಂಡ.
  • ವಂಚನೆ ಮೂಲಕ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದೊಯ್ದರೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 50,000 ರೂ. ದಂಡ.
  • ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅದರಿಂದ ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನಷ್ಟ, ಗಾಯವಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಕುರುಗಾಹಿಗಳ ದೂರಿನ‌ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಪರಾಧವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.‌

ಜಾಮೀನುರಹಿತ ಅಪರಾಧ: ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ವೇಳೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ದಂಡವನ್ನು ವಲಸೆ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕು.

