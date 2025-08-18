ETV Bharat / state

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 20-25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಖೋತಾ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ - KRISHNA BYRE GOWDA

ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ - 2025ಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ
ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಯಾಯಿತು. ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆದಾಯ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್​ಪುಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಗುಟ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಆಗುವವರೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಖೋತಾ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್, 2022ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ 1.11 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ? ಈ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಗೊಡಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ದುಡುಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಅಚಾರ್ತುಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತೇನೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾ?. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಉದಾರತೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 9 ಸಾವಿರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 14 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೇಲೆ ವಹಿವಾಟುವಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 5 ಕೋಟಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು, ಅಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಯಿಂದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಷ್ಟೇ ಎಂದರು.

ಸುದಿರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ - ARNATAKA GOODS AND SERVICES BILL

2025ನೇ ಸಾಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ - BILLS PASSED IN VIDHAN SABHA

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಯಾಯಿತು. ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆದಾಯ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್​ಪುಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಗುಟ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಆಗುವವರೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್​ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಖೋತಾ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್, 2022ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ 1.11 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ? ಈ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಗೊಡಿಸಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ದುಡುಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಅಚಾರ್ತುಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತೇನೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾ?. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಉದಾರತೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 9 ಸಾವಿರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 14 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೇಲೆ ವಹಿವಾಟುವಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 5 ಕೋಟಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು, ಅಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಯಿಂದ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಷ್ಟೇ ಎಂದರು.

ಸುದಿರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ - ARNATAKA GOODS AND SERVICES BILL

2025ನೇ ಸಾಲಿನ ನೋಂದಣಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಧೇಯಕಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ - BILLS PASSED IN VIDHAN SABHA

For All Latest Updates

TAGGED:

GST AMENDMENT BILLLEGISLATIVE COUNCILMINISTER KRISHNA BYRE GOWDA ON GSTBENGALURUKRISHNA BYRE GOWDA

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.