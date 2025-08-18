ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕೃತ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡನೆಯಾಯಿತು. ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆಯಿತು. ಆದಾಯ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಬಾಕು ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಗುಟ್ಕಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.60ರಿಂದ 70ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತು ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಾರಾಟ ಆಗುವವರೆಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬರುವ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಖೋತಾ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸೋರಿಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಕೆ.ಎಸ್.ನವೀನ್, 2022ರಿಂದ ಈವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಸ್ಥರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ನೋಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸಮೇತ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ 1.11 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ ? ಈ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಗೊಡಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಹಣ್ಣು-ಹಂಪಲು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಥವಾ ದುಡುಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಅಚಾರ್ತುಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತೇನೆ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕಾ?. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುತ್ತಾರೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.40 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವಿದ್ದರೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಉದಾರತೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 9 ಸಾವಿರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 14 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದ ಪರಿಣಾಮ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೇಲೆ ವಹಿವಾಟುವಿದೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 5 ಕೋಟಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ. ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು, ಅಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸದೆ ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಯಾಮಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಜಾರಿಯಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗವಷ್ಟೇ ಎಂದರು.
ಸುದಿರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ಬಳಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು.