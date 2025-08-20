ETV Bharat / state

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್! - COUNCIL REJECT COOPERATIVE BILL

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವು ಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್​​ನಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಧೇಯಕದ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಡೆಯಾಗಿದೆ.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಕುರಿತಂತೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನ್ಯೂನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನ ಸರಳೀಕರಿಸುವಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೋರಿದವು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಭಾಪತಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. ಸದನದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ 23 ಸದಸ್ಯರು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ 26 ಸದಸ್ಯರು ವಿಧೇಯಕದ ವಿರುದ್ಧ ಮತ ಹಾಕಿದರು. ಬಹುಮತ ಕೊರತೆಯಿಂದ ವಿಧೇಯಕ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಯಿತು‌.

ವಿಧೇಯಕದ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಲು ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮೀಸಲು ದ್ರವ್ಯ (ಎಸ್​ಎಲ್​​ಆರ್) ಅಪೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘಗಳ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡ್ಡಾಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ: ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಠೇವಣಿದಾರರ ಎಸ್​ಎಲ್​ಆರ್ ಹಣ ಇಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳಿಲ್ಲ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘಗಳ ಠೇವಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯಾಸಪಡಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬದಲಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಲಿದೆ‌ ಎಂದರು.

ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ. ಕೆ.ಎಸ್. ನವೀನ್, ಬೋಜೇಗೌಡ, ನಿರಾಣಿ ಹನುಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ವಿಧೇಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್, ಆರ್​ಬಿಐ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್​​ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಸ್ಎಲ್​ಆರ್ ಹಣ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಘದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್​​ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಸಭಾಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.‌ ಇದರಂತೆ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಸದನದ ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು‌. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಬಿದ್ದು ಹೋಯಿತು.

