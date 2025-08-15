ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹಾಗು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪುರೇಷೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮಸೂದೆ 2025 ಕರಡನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಇದೀಗ ನನಸಾಗುವ ಕಾಲ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗಳ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಹೊಸ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ (ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ) ಮಸೂದೆ 2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 53 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಕಾಯ್ದೆ 1972ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ, ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆ 1972ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷ, ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು: ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪುರೇಷೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಗೊಂದಲ ಪರಿಹಾರ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಗೃಹ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಬಿಲ್ಡರ್ಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು ಸಂಘಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು, ಬಾಲ್ಕನಿ, ಪಾಸೇಜು, ಲಿಫ್ಟ್, ಟೆರೇಸ್, ಪಾರ್ಕ್, ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ, ಲಾಭೀಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸಂಪ್ಸ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲನ್ನು ಹಂಚಲು ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಆಡಳಿತ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಮಸೂದೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕತ್ವ: ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹೊಸ ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು, ಲಾಂಜ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲಿನ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಹೊರಭಾಗದ ಗೋಡೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಾಲ್ಕನಿ ಏರಿಒಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ, ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗತ ಪಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾ ಅನುಪಾತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹಂಚಿಕೆ: ಪ್ರತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅವಿಭಜಿತ ಭೂಮಿ ಪಾಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾನುಪಾತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ ಕಾಯಂ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಅವಿಭಜಿತವಾಗಿರಲಿದೆ. ಯಾವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಅಥವ ಇತರರು ಅದನ್ನು ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ತಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆ ಪಾಲಿನ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಸಲೀಕರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ಪಾಲನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ/ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿದೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಅಥವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಲ್ಡರುಗಳು ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.
ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಲಮಿತಿ: ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಬಿಲ್ಡರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೆದಾರನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಅಥವ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ, ಬಿಲ್ಡರುಗಳು/ಪ್ರೊಮೋಟರುಗಳು ಈ ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆದಾರನಿಗೆ ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.
ಆನುವಂಶೀಯ ಹಾಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಫ್ಲಾಟನ್ನು, ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸವಲತ್ತುಗಳ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುವಂಶೀಯ ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಅವಿಭಜಿತ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ, ಮಾರ್ಗೇಜ್, ಲೀಸ್, ದಾನ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಲಿಕತ್ವ: ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗತ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣನುಸಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಹೇಗೆ?: ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಬಿಲ್ಡರುಗಳು/ಪ್ರೊಮೋಟರುಗಳು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಅವಿಭಜಿತ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆದಾರನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆಯ (ನಿಯಮ 16)ರಂತೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1908ರ ನಿಯಮದಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬಿಲ್ಡರುಗಳು/ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸವಲತ್ತುಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆಯ (ನಿಯಮ 16)ರಂತೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ 1908ರ ನಿಯಮದಡಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು.
ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳಿಂದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಬಿಲ್ಡರುಗಳು/ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಮುನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರ (ಒಸಿ) ನೀಡಿದ 60 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ (ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರ)ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಈ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಭೂಮಿ, ಹಕ್ಕು, ಮಾಲಿಕತ್ವ, ನೋಂದಣಿ, ಋಣಭಾರ (ಇಸಿ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನಾ ನಕ್ಷೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ವಿವರಗಳಾದ ಮಹಡಿಗಳು, ನೆಲಮಹಡಿಗಳು, ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಯಾವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಬೇಕು.
ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಲೊಕೇಷನ್, ಅದರ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಏರಿಯಾ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಏರಿಯಾ, ಸೂಪರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಏರಿಯಾ, ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಬಾತ್ ರೂಂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಬಾಲ್ಕನಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಿಟೌಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬೇಕು.
ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ಸವಿವರಗಳಾದ ಲಿಫ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಮೀತ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಅವುಗಳು ಯಾವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶ, ಸಮುದಾಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ, ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ಅವಿಭಜಿತ ಪಾಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಲೀಕನ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಬಿಲ್ಡರ್, ಪ್ರೊಮೋಟರುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು?:
- ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
- ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
- ಒಸಿ ನೀಡಿದ 60 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ, ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ, ಸಂಚಿತ ನಿಧಿ, ಮುಂಗಡವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆದಾರವಾರು ಆಡಿಟೆಡ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
- ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಂಚಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೇನು?:
- ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ಬೈ ಲಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು
- ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಇತರ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ
- ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಘ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸಬೇಕು
- ತಮ್ಮ ಫ್ಲಾಟ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ
ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಿಷಿದ್ಧ: ಆಸ್ತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘ ಆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ನೋಟೀಸ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ತೆರವು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಘವೇ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಅದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಲೀಕನಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘದ ರಚನೆ:
- ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುತೇಕ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಘವನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಬಿಲ್ಡರುಗಳು/ಪ್ರೊಮೋಟರ್ ಗಳ ಜಂಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿರಲಿದೆ.
- ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾದರೆ, ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಘವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಂಚಿಕೆದಾರ ತನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫ್ಲಾಟ್ ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಆತನನ್ನು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮೋಟರನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ ಹೇಗೆ?:
- ಈ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ/ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ರಚನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮ, ರೇರಾ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದರೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 60 ದಿನದೊಳಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘ, ಒಕ್ಕೂಟದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಲಿ ಸಂಘ, ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಾದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹಾಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳು ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ತಮ್ಮ ಬೈ ಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಂಚಿಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು.
ಸಂಘದ ಜವಾವ್ದಾರಿಗಳೇನು?:
- ಸಂಘ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೀಮಿತ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾದ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಒಸಿ/ಅನುಮೋದಿತ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ವಹಣೆ
- ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ 75% ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಲೀಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಡ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ, ಫ್ಪಾಟ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಂಚಿಕೆದಾರ ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ದಂಡದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಿರಲಿದೆ?: ಹೊಸ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಪ್ರಮೋಟರಗಳು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 20,000 ರೂ. ನಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1,000 ರೂ.ನಂತೆ ದಂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆವಲಪರ್/ಬಿಲ್ಡರ್/ಪ್ರಮೋಟರ್ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲನಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಕಿ ಭೂ ಕಂದಾಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.