ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ‌ ಕರವೇ ದೀಕ್ಷೆ: ನಾರಾಯಣಗೌಡ

ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Karave State President T. A. Narayana Gowda
ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಗಡಿ, ಜಲ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು "ಕನ್ನಡ ದೀಕ್ಷೆ" ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿ ವೀರರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಸಾಧು ಸಂತರ ಧರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾರಾಡಲು ಕರವೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹುಲಿಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಹರಡಲಿದೆ ಎಂದರು.‌

karave-state-president-t-a-narayana-gowda-spoke-about-karave-karave-diksha
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು (ETV Bharat)

ಈ ನೆಲದ ಯುವಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತೆ ಕನ್ನಡದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಬಳಿಕ ಬೀದರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಗಡಿ, ಜಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಂಕಣಬದ್ಧರಾಗಿರುವ 78 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ನಾಡು, ನುಡಿ, ಜಲ, ನೆಲದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಧಕ್ಕೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವವರು ಕರವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ. ಈ ಭಾವನೆ ನಾಡಿನ 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿದೆ. ನಾಡಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದ ಯುವ ಸಮೂಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಮೂರ್ಖರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಇಎಸ್ ಜೀವ, ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹಾವು ಇದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಬೇರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಣಗಿದೆ. ಕರಾಳ ದಿನದ ಪುಂಡಾಟ‌ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ರಣರಂಗವಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಎಂಇಎಸ್ ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವಿರುದ್ಧ ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಮೂರ್ಖರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಗೂಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

karave-state-president-t-a-narayana-gowda-spoke-about-karave-karave-diksha
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ (ETV Bharat)

ನವೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಕರವೇ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲಾಗದು. ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸುವ ನಾಡ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಥಣಿ ಮೋಟಗಿಮಠದ ಪ್ರಭು‌ ಚನ್ನಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, 'ಕನ್ನಡಿಗರು ಹುಲಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಕುರಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಮೂರೇ ದಿನ ಬದುಕಲಿ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಹುಲಿಗಳಾಗಿ ಘರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಗರ್ವ ಕನ್ನಡದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಭಾರತ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಭಾರತವಿದ್ದಂತೆ. ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವಚನ, ನಾಡಿನ ಸೊಬಗು ಅನನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು' ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು‌.

karave-state-president-t-a-narayana-gowda-spoke-about-karave-karave-diksha
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಕರವೇ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ. ಎ. ನಾರಾಯಣಗೌಡ (ETV Bharat)

ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವವರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡಿಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇತರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಗುರುತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಮಠಾಧೀಶರಾದರೂ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ‌ ಬಳಿಕ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಭಾಷೆಗಾಗಿ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು' ಎಂದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕರವೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಣ್ಣವೀರಪ್ಪಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸುರೇಶ ಗವನ್ನವರ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹನಾ ಶೇಖರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

