ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್: ಚಿನ್ನ, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ - MEDAL WINNERS GRANDLY WELCOMED

ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.

Kannadigas who won gold
ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 23, 2025 at 4:55 PM IST

ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಏಷ್ಯನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಝಾಕಿಸ್ಥಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗಾಂಭಿರ್ಯ ವಿ ಗೌಡ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಸ್ಫರ್ಧಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋನಾಥನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪಡೆದು ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಕೈ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತರಬೇತುದಾರ ಶರಣೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ನೆನೆದರು. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತರಬೇತುದಾರ ಶರಣೇಂದ್ರ, 2017ರಲ್ಲಿ ಹಾಕೈ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮದ ಫಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

