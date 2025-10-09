ETV Bharat / state

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಗೇಟ್​​ ಓಪನ್​​: ಬೆಂ.ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್​ ರೀ ಓಪನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Published : October 9, 2025 at 10:33 AM IST

ರಾಮನಗರ: "ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​​ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಿವುಡ್​ ರೀ ಓಪನ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್​ ವಿ. ಗುರುಕರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಿಡದಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಾಲಿವುಡ್​ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಸೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಗೇಟ್ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಸ್​ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಡಿಸಿಎಂ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗೇಟ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇನ್ನಿತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬರಬಹುದು" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಭೇಟಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೀ ಓಪನ್: ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭೇಟಿ ನೋಟಿಸ್​ಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿ ಡಿಸಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಲಿವುಡ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬೀಳಲಿದೆ. ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಫ್​: ಎಲ್ಲಾ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರು ಬಿಡದಿ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್​ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ರೆಸಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್​​ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಇಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಆಕ್ರೋಶ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಜಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್​​ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಡೆಯಬಾರದು. ಶೋ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರ ನಿಲೀಶ್ ಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

