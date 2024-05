ETV Bharat / state

ಕಲಬುರಗಿ: ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿ ಮರ್ಮಾಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅರೆಸ್ಟ್ - Kalaburagi Torture Case

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 12, 2024, 9:43 AM IST | Updated : May 12, 2024, 11:28 AM IST

ಕಲಬುರಗಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಪ್ರಕರಣ ( ETV Bharat )

Last Updated : May 12, 2024, 11:28 AM IST