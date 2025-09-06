'ಜೇನುಗಡ್ಡ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ನಾಜೆ​: ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೇನುಕುಟುಂಬ!

ಜೇನು ಕಡಿತ ಯಮಬಾಧೆ. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದರ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ನಾಜೆ. ಅವರ ಜೇನು ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Published : September 6, 2025 at 6:13 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 7:28 PM IST
ವರದಿ- ಪ್ರಕಾಶ್.ಜಿ
ಸುಳ್ಯ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಅವರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅದು 'ಜೇನು ಗಡ್ಡ'. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಕುಳಿತು ಗಡ್ಡದ ಆಕಾರ ತಾಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಹಿ ಜೇನು ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳ ಕಡಿತದ ಭಯ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೆರ್ನಾಜೆ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಪೆರ್ನಾಜೆ ದಂಪತಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ನೊಣಗಳು ಮಿತ್ರರಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರ ಮೈಮೇಲೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಾ ಕಚಗುಳಿ ಇಡುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವ ಈ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೇಣು ನೊಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಡ್ಡದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಟಿವಿ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಜೇನುಸಾಕಣೆಯ ಮಹತ್ವ, ರಾಣಿ ಜೇನುನೊಣದ ಪಾತ್ರ, ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನೂ ಬಿತ್ತರಿಸಿವೆ. ಇದೀಗ, 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್' ಜೊತೆಗೂ ಜೇನು ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿಯಿಂದಲೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ: ತಂದೆ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಅವರಿಂದ ಜೇನುಸಾಕಣೆಯ ಮಗ್ಗುಲುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಉದ್ಯಮದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಕರಗತವಾದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೇನು ನೊಣಗಳ ಮಿತ್ರತ್ವ ಗಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಜೇನು ವ್ಯವಸಾಯ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೂರೈಸಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೇನು ಕೃಷಿಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇವರ 4.5 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಸುಮಾರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೇನುಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಜೇನುಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮರಗಳ ಹನನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರಿತ ಇವರು ತಾವೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2–3 ಬಾರಿ ಜೇನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಂದಾಜು 10 ರಿಂದ 35 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂ ಜೇನು ಪಡೆದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳು 'ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ' ಮುಕ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ: ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೌಮ್ಯ ಪೆರ್ನಾಜೆ, ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜೇನು ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಾ ದೀಪ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ "ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಜೇನುಸಾಕಣೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ, ಲಾಭ, ಮನಸ್ಸಿನ ಉಲ್ಲಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
"ಕಟ್ಟುವ ಜೇನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಡಿ" ಎಂಬುದು ಪೆರ್ನಾಜೆ ಕುಮಾರ್ ಮನವಿಯಾಗಿದೆ. ಜೇನುಗೂಡನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ನಾಶಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಜೇನು ಕುಟುಂಬವೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರಾಣಿ ನಾಶವಾದರೆ ಅದರ ಇಡೀ ಸಂಸಾರವೇ ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತದೆ. ಜೇನುನೊಣಗಳು ಸಹಕಾರ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಶಿಸ್ತು, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜೀವಂತ ಪಾಠವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಜೇನುನೊಣ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುಲಭ. ಕಚ್ಚಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿಣ ಅಥವಾ ಜೇನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬೇಗ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಜೇನುನೊಣಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬದುಕಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದ ಕೃಷಿ, ಜೇನುಸಾಕಣೆ: ಜೇನುಸಾಕಣೆಯ ಜೊತೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರುವ ಇವರು ಹಿಂದೆ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳೆ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಪಟಾಕಿ ಕೋವಿಯನ್ನು ಇವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ದೊರೆತಿದೆ.
ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಪೆರ್ನಾಜೆ ಕುಮಾರ್, ಸೌಮ್ಯ ಪೆರ್ನಾಜೆ ದಂಪತಿ ಬರಹಗಾರರೂ ಹೌದು. ಹೊಸದನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮನೋಭಾವ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇವರನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜೇನು ಸಾಕಣೆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕನ್ನು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿ ಎಂಬುದು ಪೆರ್ನಾಜೆ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಪೆರ್ನಾಜೆ ದಂಪತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
