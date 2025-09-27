ETV Bharat / state

'ಬಿಡದಿ ಉಳಿಸಿ GBIT ನಿಲ್ಲಿಸಿ'.. ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಜಿಡಿಎಸ್ ಸಜ್ಜು

ಬಿಡದಿ ಉಳಿಸಿ ಜಿಬಿಐಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್​ ಸಜ್ಜು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 5:08 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೌನ್​​ಶಿಪ್ (ಜಿಬಿಐಟಿ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್​ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಿನನಿತ್ಯ ರೈತರ ಮೇಲಾಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ರಾಮನಗರದ ಬೈರಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್​ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ 'ಬಿಡದಿ ಉಳಿಸಿ ಜಿಬಿಐಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರಾದ ಹೆಚ್‌.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ರೈತರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರದ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಬಿಐಟಿ ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು 9 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಐಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್​ಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ರೀತಿ ಎಐ ನಗರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬಿಡದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೈರಮಂಗಲ, ಬನ್ನಿಗೆರೆ, ಹೊಸೂರು, ಕೆ.ಜಿ.ಗೊಲ್ಲರಪಾಳ್ಯ, ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ 8,493 ಎಕರೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 6,731 ಎಕರೆ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ 750 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಜಮೀನುಗಳಾಗಿವೆ. 1,012 ಎಕರೆ ಜಲಮೂಲ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಜಾರಿಗಾಗಿ ಈವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೈಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಕಬಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರ ದೆಸೆಯಿಂದ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಯೊಯಲು ಜಿಡಿಎಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಬಿಎಂಆರ್​​ಡಿಎ ಮೂಲಕ 2,950 ಕೋಟಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲ ಹಾಗೂ ಹುಡ್ಕೊ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಿತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 17,500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಶ್ಯೂರಿಟಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅಡವಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 910 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಐ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ರೈತರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಿತ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಶೇ.80ರಷ್ಟು ರೈತರಿಂದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಜಿಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರೈತರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಸಹಜ ಸಾವು ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನಿಖಿಲ್, ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಸ್ಐಟಿ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿಯಿಂದ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.43 ಕೋಟಿ ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ 4 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಅನುದಾನದಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

