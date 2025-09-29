ETV Bharat / state

ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ: ಗೆದ್ದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ನಾಯಕತ್ವ?

ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್​ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್​ ಕತ್ತಿ ಬಣ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಣಕ್ಕೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

JARKIHOLI BROTHERS DEFEATED
ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ (ETV Bharat)
September 29, 2025

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿದ್ದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಮೀಸೆ ತಿರುವಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇರೀತಿ ತೊಡೆ ತಟ್ಟುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲರ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತ ಮಿತ್ರರೂ ಇಲ್ಲ, ಶತ್ರುಗಳೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.

Former MP Ramesh Katti
ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಲಖನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇದ್ದರೆ, ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಎ.ಬಿ‌. ಪಾಟೀಲ, ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಸೇರಿ ಇಡೀ ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಶತಾಯಗತಾಯ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು.

ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕಹಳೆ ಊದಿದರು. ಇದು ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರು ಇರೋವರೆಗೂ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ಬಿಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆದಕಿದರು. ತಮ್ಮ ಜವಾರಿ ಸ್ಟೈಲಿನಲ್ಲೇ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದು ಸಫಲ ಆಗಿದ್ದು, 15ಕ್ಕೆ 15 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ‌. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ ಕುಟುಂಬದ ಹವಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಇನ್ನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿಡಿತ ಸಂಘದ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

JARKIHOLI BROTHERS DEFEATED
ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ: ಒಂದೆಡೆ ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ ಇದ್ದ ಎ.ಬಿ‌.ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿತು. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರ, ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜನ ಮರುಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಕತ್ತಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು‌. ಇದರಿಂದ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲಿನ ರುಚಿ ಎಂಬುದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಮಾತು.

ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಗೋಕಾಕ್, ಅರಭಾವಿ, ಯಮಕನಮರಡಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ಕೈಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಳಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Former MP Ramesh Katti
ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ್​ ಕತ್ತಿ (ETV Bharat)

ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವ? ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗೆಲುವು, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಭಾಷಣದಿಂದಾಗಿ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಬಲ ತುಂಬುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಾ ಪರಿಣಾಮ? ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೆಇಬಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಠಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಾವು ಗೆಲ್ಲುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಶತಾಯಗತಾಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡಿತರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

JARKIHOLI BROTHERS DEFEATED
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)

ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನರ ಗೆಲುವು: ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಸುಪುತ್ರ ವಿನಯ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಜನರ ಗೆಲುವು. ಕತ್ತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ ಕುಟುಂಬ ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಯಕರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು, ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದರು.

ವಿಜೇತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಿವಾನಂದ ಮುಡಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನ 15 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಘವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು.

MLA BALACHANDRA JARKIHOLI
ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)

ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಡ್ರಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಮೀತಿಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ, ಜಮೀನು ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ, ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಷ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೂ, ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ನಮಗೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಸೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಣಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ‌ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ದಿ.ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು‌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
-ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ

ಹುಕ್ಕೇರಿ ಜನರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಮೂರ್ಖರು. ಮೂರು ಜನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲ. ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ. ಆದರೂ ಬಂದರು, ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಣದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. -ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ, ಶಾಸಕ
JARKIHOLI BROTHERS DEFEATED RAMESH KATTI TEAM WON HUKKERI RURAL ELECTRICITY COOPERATIVE SOCIETY

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

