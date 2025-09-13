ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು

ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

MYSURU DASARA 2025 ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ MYSURU
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2025 at 9:12 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು: ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ತಾಲೀಮಿನಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆ ಜತೆ ಅಶ್ವದಳ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.

ಈ ಬಾರಿ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಸೆ. 22ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಅ.2 ರಂದು ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​​ ಕಮಿಷನರ್​​ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್​​​ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ದಿನ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದಸರಾದ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಪಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುವ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಹಾಗೂ ಕುರ್ಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)

ಗಜಪಡೆ ನೋಡಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನಸಾಗರ: ದಸರಾದ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರ ಸೇರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 14 ಗಜಪಡೆಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಕೆ. ಆರ್. ಸರ್ಕಲ್, ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವೃತ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದವರೆಗೆ 5 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ದೂರ ತಾಲೀಮು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಜಪಡೆಯ ತಾಲೀಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜನಸಾಗರವೇ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಗಜಪಡೆ ತಾಲೀಮು ನೋಡಲು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಜನರು ನಿಂತು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಜಪಡೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

MYSURU DASARA 2025 ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ MYSURU
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ತಾಲೀಮು (ETV Bharat)

ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಆಯ್ಕೆ: ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮನ್ಯು, ಮಹೇಂದ್ರ, ಧನಂಜಯ, ಏಕಲವ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಭಾರ ಹೊರುವ ತಾಲೀಮನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳು ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ನಡೆಸುವ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ದಸರಾದ 14 ಆನೆಗಳಲ್ಲಿ 2 ಗಂಡಾನೆಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟದಾನೆಯಾಗಿ ರಾಜಮಾತೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಒಡೆಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವು ಅರಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಮೇಯರ್​ಗೆ ಇಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಭಾಗ್ಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

MYSURU DASARA 2025ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆMYSURUJAMBOO SAVARI PRACTICE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇವರು 'ಹವಾಮಾನ ಚಾಂಪಿಯನ್': ಹವಾಮಾನ ಪೂರಕ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ; ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ ಕ್ರಾಂತಿ

26 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್​, 7 ಸೀಟರ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆ: ಆದ್ರೂ ತಗ್ಗಿದ ಈ ಕಾರು ಮಾರಾಟ!

ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿ: ಟೇಸ್ಟಿ & ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಕ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Interview: 'ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಊಟ ಬಡಿಸಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್​ಗೆ ಭಾಷಾ ಗಡಿಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ': ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.