ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೊಂದು ಜೈಲು ಶಾಲೆ: ಇಲ್ಲಿರೋದು ಕೈದಿಗಳಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು; ಇದು ಸೆರೆವಾಸವಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ! - JAIL SCHOOL

ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ಕ್ಕೆ 102 ವರ್ಷಗಳು.

Belagavi Jail School
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 2:02 PM IST

3 Min Read

ವರದಿ- ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಂದು ಕೈದಿಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಣೆಗಳು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಉಣಬಡಿಸುವ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗ ಕೈದಿಗಳು ಬಂಧಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜೈಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಇತಿಹಾಸ.

1 ಶತಮಾನ ಗತಿಸಿದರೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಡ, ಕೋಣೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬಾಗಿಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಿಟಕಿ, ಹಿಂಭಾಗದ ತಡೆಗೋಡೆ. ಹೌದು, ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಡಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂ.14. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ ಅಂತಾನೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ನಗರದ ವಡಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1923 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೈಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತೋ, ಆಗ ಇದು ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರ ತರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಇದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

Belagavi Jail School
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಮೇಜರ್ ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಅಡಿಗಲ್ಲು: ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್​​ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಜರ್ ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 12 ಕೊಠಡಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ಕ್ಕೆ 102 ವರ್ಷಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದೆ.

Belagavi Jail School
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಪಟವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜಾಗ: ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಪಟವರ್ಧನ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಜೈಲನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೀರರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ 1950ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಖಾನೆ ಇಲಾಖೆಯು ಶಾಲೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದು ಶಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಹಿಂದಿನ ಜೈಲು ಎಂಬ ಪದ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಜನ ಜೈಲು ಶಾಲೆ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ.

Belagavi Jail School
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟು 1800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇದೇ ಜೈಲು ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗಿವೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ(ಎಲ್​ಕೆಜಿ)ದಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Belagavi Jail School
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಜೈಲಿನ‌ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 4 ಎಕರೆ 4 ಗುಂಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 980, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 260, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು 560 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1800 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ ನಿಂತಿದೆ.

Belagavi Jail School
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶಶಿಕಾಂತ ಶಿಂಗೆನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ನೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಅವರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

Belagavi Jail School
ಬೆಳಗಾವಿ ಜೈಲು ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಈಗಲೂ ಇದು ಜೈಲು ಶಾಲೆಯೇ: ವಡಗಾವಿ ಜೈಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಡಲಗಾ ಜೈಲು ಎರಡೂ 1923ರಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂಡಲಗಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಆಯಿತು. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಖಾಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗಿನ ಆಡಳಿತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಜೈಲು ಶಾಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈಗಲೂ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ನಾಗರಾಜ ಮರೆನ್ನವರ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುವ ಕೈದಿಗಳು: ಇಲ್ಲಿ ಸರಪಂಚ್​ ಚುನಾವಣೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ!

