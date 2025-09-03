ETV Bharat / state

ಐಆರ್​ಸಿಟಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಟೂರ್​: ಕಾಶಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ - IRCTC SPECIAL TOUR

ಐಆರ್​ಸಿಟಿಸಿಯು ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತ್ರೆಯ ವಿಶೇಷ ಟೂರ್​ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಗೌರವ ಯಾತ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗಲಿದೆ.

IRCTC SPECIAL TOUR
ಐಆರ್​ಸಿಟಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಟೂರ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮ (IRCTC) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ (HRICE) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮೊದಲನೆಯದು 'ಕಾಶಿ ದರ್ಶನ' ಯಾತ್ರೆ: ಇದು 9 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂರ್​ 8ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ವಾರಣಾಸಿ (ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತುಳಸಿ ಮಾನಸ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಸಂಕಟ ಮೋಚನ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ), ಅಯೋಧ್ಯೆ (ರಾಮ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಗಡ್), ಗಯಾ ಮತ್ತು ಬೋಧಗಯಾ (ವಿಷ್ಣುಪಾದ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಮಹಾಬೋಧಿ ದೇವಾಲಯ) ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ (ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 22,500 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 7,500 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರವಾಸ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು/ಯಶವಂತಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಬೀರೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ರೈಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸ 'ದಕ್ಷಿಣ ಯಾತ್ರೆ': ಇದು 6 ದಿನಗಳ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸೆಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಾದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ (ಭಗವತಿ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಕ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್), ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ), ರಾಮೇಶ್ವರಂ (ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ) ಮತ್ತು ಮಧುರೈ (ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯ) ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್​ನ ವೆಚ್ಚ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಿಗಲಿದ್ದು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾತ್ರೆಯ ವೆಚ್ಚವಾಗಿರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೀರೂರು, ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಂ.ವಿ.ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹತ್ತುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಎರಡೂ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿನ ಎಸಿ 3ಟೈರ್ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಶೇರಿಂಗ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನ್​ ಎಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ, ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತವಲ್ಲದ ಬಸ್ಸುಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ, ಪ್ರತಿ ಕೋಚ್​​ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಮೆ, ಐಆರ್​ಸಿಟಿಸಿ ಪ್ರವಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ರೈಲಿನಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ, ಯಾತ್ರಿಕರು ಐಆರ್​ಸಿಟಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು: ಬೆಂಗಳೂರು: 9003140710 / 8595931290 / 8595931291 / 8595931292, ಮೈಸೂರು: 8595931294 & ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 8595931293 ಅಥವಾ www.irctctourism.com ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

