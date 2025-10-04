ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ತಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನ ಪುತ್ರ; ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜತೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...
Published : October 4, 2025 at 7:17 PM IST
ವರದಿ -ನೂರುಲ್ಲಾ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲ್.ಎಮ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನ ಪುತ್ರ.
ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟದಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದು ಡಾ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹವ್ಯಾಸಿ ಹಾಡುಗಾರನಾಗಿರುವ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಸಾಧಕ. ಅಲ್ಲದೇ ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಆಗಿರುವ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ?; "ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದು ಕೊಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ರು ಡಿಐಜಿ ಆಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೋಲಿಸ್ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೋಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಕಳ್ಳಿ ಮೈಲಪ್ಪನ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ".
ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? : "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೋಡಿಯಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಅವನು ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅವನು ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ".
ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಪುತ್ರನಾ?: "ಹೌದು.. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಪೌರಕಾರ್ನಿಕನ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಮೈಲಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಆಗಿದ್ದರು. ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶ್ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು".
ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಭಿಮಾನಿನಾ?: "ಹೌದು. ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ. ಮನೆಗೆ, ಕಾರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಟೈಗರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಬಂತು ಬಂತು ಟೈಗರ್ ಬಂತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ದಾವಣಗೆರೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಸದಾ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ".
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿದಿನ ನೋಡ್ತಿರಾ?: "ಹೌದು... ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಲ್ಎಮ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರ ಅಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರು ಸೀಸನ್ದಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು, ಇದೀಗ ಅದು ನೆರವೇರಿದೆ. ಅವರು ಸಕಲಕಲಾವಲ್ಲಭ ಎಂದು ರೇಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹವ್ಯಾಸಿ ಹಾಡುಗಾರರು, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ 54 ವಯಸಾಗಿದ್ದರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"1993ರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಇಂಡೋ ಪಾಕ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಾಧನೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಪೋಲಿಸ್ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದರು".
30 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣ: "ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆನಪು ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಇದೀಗ ಮೇಲೆಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದರಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್.ಎಮ್. ಕರಿಬಸಪ್ಪನವರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ" ಎಂದು ಸಾಗರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
