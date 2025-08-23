ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬಸನಗೌಡ ಯತ್ನಾಳ್ ಮಧ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ನಡೆಯಿತು.
ಅನುದಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಿಎಂ ಅವರೇ, ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಿಎಂಗಳು ಬಾದಾಮಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಂದು ಕಾಲೆಳೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ, ಆಯ್ತು ಕೂರ್ರೀ ನೀವು, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಯತ್ನಾಳ್, ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ದೇವೇಗೌಡ್ರು ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗೋದು ಅಂತ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ : ಆಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನೀವು ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ, ಆದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ?. ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ರೀ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯತ್ನಾಳ್, ನಮ್ಮದು ನಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಬಾರದು, ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬಾರದು ಎಂದರು. ಆಗ ಸಿಎಂ, ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ವೋಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ : ಅದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಯತ್ನಾಳ್, ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಆಗ ನಾವು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಸಿಎಂ, ನಮ್ಮ ವೋಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಎಂದರು.
ನಮಗೆ ಭಯ, ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ : ಇದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ರಾಜಣ್ಣ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ವಿರೋಧಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದವರ ವೋಟು ಬೇಡ ಅಂದವರ್ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು, ನಾನೇ ಹಾಗಂದಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಅವರ ವೋಟು ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೇನು ನಮಗೆ ಭಯ, ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಆಗ ಸಿಎಂ, ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ಸಿಎಂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರ ಬರಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಸೋಲ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ : ಅದಕ್ಕೆ ಯತ್ನಾಳ್, ಯಾರು ಸೋಲ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ, ನಾವು 131 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಆ ವೇಳೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, 2028ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದರು.
ಸುಮ್ನೆ ವಿಲೀನ ಆಗಿಬಿಡಿ : ಈ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರಂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಕೇಳಲ್ವಾ ನೀವು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ, ಇಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂಥರಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ತೆಗೆದ್ರು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದೆ. ನಾನಿದ್ದಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್ 59 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ತು. ಈಗ 18ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದೆ ಎರಡೋ, ಮೂರೋ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಆದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ವಿಲೀನ ಆಗಿಬಿಡಿ ಸುಮ್ನೆ. ದೇವೇಗೌಡ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, 2017ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನಾವೇ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಮತದಾರ ಪ್ರಭುಗಳು. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವ ಭಯ ಇದ್ದರೆ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಆಗ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ 141 ಸೀಟು ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕೇನೋ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಿದ್ರು. ನವೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಕಾಯೋಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂದರು.
ನಾವು 175 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ : ಜನರು ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರೆಯೇ ಹೊರತು, ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲ್ಲ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 175 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.
