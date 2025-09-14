ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ
ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ಶಾಸನವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : September 14, 2025 at 6:34 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಮೂಲ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿರುವ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಸಮೀಪದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಭಾನುವಾರ ಜೈನ ಶಾಸನವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಸಮಾಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ 64 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪದ ಸಮೀಪವೇ ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಶಾಸನದ ಲಕ್ಷಣ: ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಸನದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮೀಯ ಅನುಯಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವಿದೆ.
ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಬುಜದ ಮೇಲೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಶಾಸನವು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹುಟ್ಟಾ ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಡೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಸೀಳಿದೆ.
ಶಾಸನವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು, ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಆನೆಗೊಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈನ ಧರ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು. ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ರಾಜಾಶ್ರಯವಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
"ಇತಿಹಾಸಕಾರರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಶಾಸನದ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆ ಓದಗಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕ ಗೋಪಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ: ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಿಹಳ್ಳದ ತಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 10ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆಯ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾರಿಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯ ಬಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಶಿವಲಿಂಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಾಲುಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮರುಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ತಿರುಗಾಟ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಡಾ.ಪ್ರೊ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.
