ಆನೆಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಬೆಳಕಿಗೆ: ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ
Published : September 16, 2025 at 8:35 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ 64 ಕಾಲಿನ ಮಂಟಪದ ಸಮೀಪ, ಶಿಲಾ ಶಾಸನವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು: ಶಿಲಾ ಶಾಸನದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಮಲಾಪುರದ ರಾಜ್ಯ ಪುರಾತತ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೇಜೇಶ್ವರ ಮಂಗಳವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಹಳಗನ್ನಡದ ಲಿಪಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಿಮೆ: ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಸನವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ಎಂಬುವವರು, ಶಾಸನದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬರಹಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹಳಗನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜಿಮೆ ಮಾಡಿದರು.
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದೇನು?: ಶಕವರುಷ 1274ನೇ ನಂದನ, ವೈಶಾಖ, ಸು.10 ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ.23-4-1325 ರಂದು ಹುಂಗದ ಗೋವಿಸೆಟ್ಟಿಯ ಸೊಸೆ ಸೋವಿಯಕ್ಕನ ನಿಸಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋವಿಯಕ್ಕ ಮಂಡಳಾಚಾರ್ಯನಾದ ಲಳಿತಕೀರ್ತಿ ಬಟ್ಟಾರನ ಶಿಷ್ಯಳಾಗಿದ್ದಳು. 1 ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಶಕವರುಷಂ 1274ನೇ ನಂ, 2 ದನ ಸಂವತ್ಸರದ ವೈಶಾಖ ಸು 10 ಮಂಗ. 3ಳವಾರ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಯರಾಜಗುರು, 4 ಮಂಡಳಾಚಾರ್ಯರುಮಪ್ಪ ಶ್ರೀಲಳಿತಕೀ, 5 ರ್ತಿಬಟ್ಟಾರಕರ ಗುಡ್ಡಿ ಸೋವಕ್ಕಂರು ಮಾಡಿ, 6 ಸಿದ ನಿಸಿದಿ ||| ಹುಂಗದ ಗೋವಿಸೆಟ್ಟಿಯರ, 7 ಸೊಸಿ ಸೋವಿಯಕ್ಕನ ನಿಸಿಧಿಯಗೆ ಮಂಗಳ ಮಹಾ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ || ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಪುರಾತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮಂಜುನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಶಾಸನವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ: ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶೇಜೇಶ್ವರ, ಈ ಶಾಸನ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿರಂತರ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಆವೃತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಮರು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಾಸನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಮಂಟಪದ ಬಳಿ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಬಗ್ಗೆ ಫಲಕ ಹಾಕಿಸಿರಸಬಹುದು. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನೀಯರ್ ಸತೀಶ್ ಇದ್ದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ: ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಿಹಳ್ಳದ ತಟದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಶಿಲಾ ಶಾಸನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10, 2025ರಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. 10ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ, ವಿಷ್ಣು ಆರಾಧನೆಯ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾರಿಹಳ್ಳದ ಬಳಿಯ ಬಂಡಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಶಿವಲಿಂಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 10 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ 6 ಸಾಲುಗಳು ಬರೆದಿರುವ ಶಾಸನ ಇದಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಮರುಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಾಸನ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸನದ ಕಾಲಾವಧಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಜಯನಗರ ತಿರುಗಾಟ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಡಾ.ಪ್ರೊ.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ, ಡಾ.ಕೃಷ್ಣಗೌಡ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು.