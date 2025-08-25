ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಂಚಕರಿಗೆ ವರವಾದರೆ, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ನರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 861 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೈಬರ್ ಕಿರಾತಕರ ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
2025ರಿಂದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 1,287 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನ ವಂಚಕರು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4.6 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಣ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 22,472 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ 2,515 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ದಿನನಿತ್ಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಮಾಣ 6.90 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾದರೆ ಈ ಪೈಕಿ 3,257 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 23 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ವಂಚಕರ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಆಮಿಷ, ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ 1042 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ದಿನೇ ದಿನೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಕಂಬಂಧಬಾಹು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯು ಮಹಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 17,693 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 1,988 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 169 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ 1042 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪೈಕಿ 77 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ನೇಮಕ: ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಡಿಜಿಪಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ 43 ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮಾಲ್ ವೇಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದರೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ 257ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1,367 ಸೈಬರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 9 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಸೈಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 8 ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ 8 ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರೆನಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು 16 ಸೈಬರ್ ತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕಕ್ಕೆ 8 ಮಂದಿ ತಜ್ಞರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ
|ಘಟಕಗಳು
|ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ
|ರಿಕವರಿ ಮೊತ್ತ
|ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
|ಬಂಧಿತರು
|ಬೆಂಗಳೂರು
|17693
|19888895365
|1693912597
|1554676409
|464
|ಬೆಂ.ಗ್ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ
|718
|1104338303
|2966135366
|152987153
|7
|ತುಮಕೂರು
|324
|256781620
|125983989
|22622649
|21
|ಮೈಸೂರು
|264
|479505426
|69198749
|41668895
|23
|ಹುಬ್ಬಳಿ-ಧಾರವಾಡ
|238
|339848227
|198909890
|129428765
|13
|ಮಂಗಳೂರು
|137
|408609671
|51473756
|34779120
|49
|ಒಟ್ಟು (ಇತರೆ ಘಟಕ ಸೇರಿ)
|21826
|25154849720
|3462209274
|2677038977
|771
2025ರ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಈವರೆಗೆ)
|ಘಟಕಗಳು
|ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
|ವಂಚನೆ ಮೊತ್ತ
|ರಿಕವರಿ ಮೊತ್ತ
|ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತ
|ಬಂಧಿತರು
|ಬೆಂಗಳೂರು
|6200
|10428872189
|725273175
|332004798
|234
|ಬೆಂ.ಗ್ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ
|220
|320493034
|47138010
|13296288
|3
|ವಿಜಯಪುರ
|238
|114534610
|21541303
|11443332
|5
|ತುಮಕೂರು
|160
|145558519
|23140459
|7862433
|3
|ಮೈಸೂರು
|96
|228931577
|15747019
|16670214
|8
|ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ
|86
|62750899
|17710818
|12862500
|5
|ಒಟ್ಟು (ಇತರ ಘಟಕ ಸೇರಿ)
|8222
|12875089854
|1093647238
|489014780
|357
