ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1,287 ಕೋಟಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ: ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 4.6 ಕೋಟಿ, ಗಂಟೆಗೆ 65 ಲಕ್ಷ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೈಬರ್ ಖದೀಮರು - CYBER FRAUD CASES

2024 ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು? ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

CYBER FRAUD CASES
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (File)
Published : August 25, 2025 at 8:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಗತಿಪರ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂದಿನ ಹೈಟೆಕ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಂಚಕರಿಗೆ ವರವಾದರೆ, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ನರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 861 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸೈಬರ್ ಕಿರಾತಕರ ಪಾಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

2025ರಿಂದ ಜುಲೈ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, 1,287 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಣವನ್ನ ವಂಚಕರು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4.6 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹಣ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 22,472 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ 2,515 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ದಿನನಿತ್ಯ ವಂಚನೆ ಪ್ರಮಾಣ 6.90 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 17 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ಕೇಸ್​ಗಳು ದಾಖಲಾದರೆ ಈ ಪೈಕಿ 3,257 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. 23 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಪತ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂರಂಕಿ ದಾಟಿಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ವಂಚಕರ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಆಮಿಷ, ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯ ಆಸೆ ಹಾಗೂ ಕೊರಿಯರ್ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಧಾರೆ.

2025ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ 1042 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ದಿನೇ ದಿನೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಜಾಲದ ಕಂಬಂಧಬಾಹು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಂತೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯು ಮಹಾ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 17,693 ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ 1,988 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 169 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ 1042 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಪೈಕಿ 77 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಾದ ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ನೇಮಕ: ಸೈಬರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಶೇಷ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಡಿಜಿಪಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ 43 ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸೈಬರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಮಾಲ್ ವೇಲ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳಿದ್ದರೂ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ 257ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1,367 ಸೈಬರ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ 9 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಸೈಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೊ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ತನಿಖೆ ಸಂಬಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 8 ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ 8 ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರೆನಿಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟು 16 ಸೈಬರ್ ತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಘಟಕಕ್ಕೆ 8 ಮಂದಿ ತಜ್ಞರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2024ರ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಘಟಕಗಳುಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆವಂಚನೆ ಮೊತ್ತರಿಕವರಿ ಮೊತ್ತಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತಬಂಧಿತರು
ಬೆಂಗಳೂರು176931988889536516939125971554676409464
ಬೆಂ.ಗ್ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ718110433830329661353661529871537
ತುಮಕೂರು3242567816201259839892262264921
ಮೈಸೂರು264479505426691987494166889523
ಹುಬ್ಬಳಿ-ಧಾರವಾಡ23833984822719890989012942876513
ಮಂಗಳೂರು137408609671514737563477912049
ಒಟ್ಟು (ಇತರೆ ಘಟಕ ಸೇರಿ)218262515484972034622092742677038977771

2025ರ ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ (ಈವರೆಗೆ)

ಘಟಕಗಳುಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆವಂಚನೆ ಮೊತ್ತರಿಕವರಿ ಮೊತ್ತಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತಬಂಧಿತರು
ಬೆಂಗಳೂರು620010428872189725273175332004798234
ಬೆಂ.ಗ್ರಾ.ಜಿಲ್ಲೆ22032049303447138010132962883
ವಿಜಯಪುರ23811453461021541303114433325
ತುಮಕೂರು160145558519231404597862433 3
ಮೈಸೂರು9622893157715747019166702148
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ866275089917710818128625005
ಒಟ್ಟು (ಇತರ ಘಟಕ ಸೇರಿ)8222128750898541093647238489014780357

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೈಬರ್ ಕಿರಾತಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ರಾಜ್ಯದ ಮುಗ್ಧರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 2,915 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ..! - BENGALURIANS TARGET CYBERCRIMINALS

