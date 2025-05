ETV Bharat / state

ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಸುಳುಕೋರರು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ : ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಬಂಗಾರಪ್ಪ - KUMAR BANGARAPPA

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಬಂಗಾರಪ್ಪ ( ETV Bharat )

Published : May 25, 2025 at 4:08 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 4:40 PM IST

ರಾಯಚೂರು : ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಸುಳುಕೋರರು ಬರುತ್ತಿರುವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಿ. ವಿ. ನಾಯಕ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಪರ ಭಾಷೆ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ನಾನು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದರು. ತಮನ್ನಾಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ನಟಿಯರಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು (ETV Bharat) ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಒಂದು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲೆವೆಲ್​ಗೆ ಹೋಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಕಲಾವಿದರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇಸ್ಯು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಗ ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಾಂಡ್. ತಮನ್ನಾ ಮೂಲಕ ಅದು ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ನ್ಯಾಶನಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹಿಂದೂತ್ವದ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅವರು ಶಾಸಕರು. ಅವರಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಅವರ ಹೋರಾಟ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಂತೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೀತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ನಡೀತಿದೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಇಡಿ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾತನಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಟಿ ರನ್ಯಾ ರಾವ್ ಕೇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್​ ಇದೆ. ಹಣವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್​​ ಅವರು ಇಡಿಗೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬಿ. ವಿ. ನಾಯಕ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ತಮನ್ನಾರನ್ನ 'ಗಂಧದ' ಸೋಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಯಭಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?: ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ - MP YADUVEER WADIYAR

Last Updated : May 25, 2025 at 4:40 PM IST