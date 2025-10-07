ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ 'ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ': ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಮೂರು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
Published : October 7, 2025 at 12:52 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ದುಡಿದು ತಿನ್ನುವ ಬಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹೈಟೆಕ್ "ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕ" (ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೇ ಹೋಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಸಮೇತ ಈ ಯುನಿಟ್ ತೆರಳಿ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಚಿತ ಔಷಧ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇಂತಹ ಮೂರು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕು, ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಕೊಡದೇ ಸದಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ ಶ್ರಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಹಣ ಭರಸದಿರುವ, ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಶ್ರಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಉಚಿತ ಔಷಧ ಸಿಗಲೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ 100ಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿರುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ, ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ... ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಕರು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ: ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರು ಈ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಉಚಿತ ಔಷಧ ಕೂಡ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಸಂಜೀವಿನಿಯಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5000 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1200 ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ: ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಈ ಘಟಕಗಳು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕುಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಂತೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ದೂರದೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನದ ದುಡಿಮೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಇದೊಂದು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರುವಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳ ವಿಶೇಷತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕುಗ್ರಾಮದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ತೆರಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದು ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿಲ್ಲ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ವಯ, ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ನೋಂದಾಯಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಚಿತ ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುರಿತದ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಜಿಪಿಎಸ್: ಈ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು "ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್" ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲು ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ "ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಕೊ ಸಿಸ್ಟಮ್" ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಧಾರಿತ ವರದಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇಸಿಜಿ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಾಲಿನ ಆಪದ್ಬಾಂಧವನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ಗಳು, ಫಾರ್ಮಾಸಿಸ್ಟ್, ಎಎನ್ಎಂ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ದಿನನಿತ್ಯ 60-70 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮತನಾಡಿದ ವೈದ್ಯೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಅವರು, "ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ರಿಂದಲೇ ಈ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಲು ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಘಟಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆಯಬಹದು. ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು, ಎಎನ್ಎಮ್, ಜಿಎಮ್ಎಮ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್, ಅಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಪಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ತಿಂಗಳಿಗೆ 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: "ಹರಿಹರದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲಿ ಒಂದು, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡುವ ರೂಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಘಟಕ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮನೆಗಳಿಗೂ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 60-70 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಟ್ಟು 5 ಸಾವಿರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ವೈದ್ಯೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚೆಕಪ್: ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್ ಉಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರೆ, ಸಿರಪ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಸಿಜಿ, ಶುಗರ್, ಬಿಪಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ತೂಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರಸಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳಿದರೆ 300-400 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್, ಅಲರ್ಜಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ದಿನ ನಿತ್ಯ 50-80 ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಯುನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಕಮ್ಮಿ ಆದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಔಷಧ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ನರ್ಸ್ಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಡಿ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರು ಆಗಮಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
